Rebel Wilson i jej partnerka zostały mamami dzięki surogatce

Rebel Wilson od jakiegoś czasu nieustannie zaskakuje swoich fanów. Aktorka znana z ról w filmach takich jak „Oszustki”, „Pitch Perfect” czy „Jak romantycznie” jest uwielbiana przez swój talent komediowy. W połowie zeszłego roku zdradziła, że rozstała się ze swoim chłopakiem Jacobem Buschem. Były partner celebrytki jest spadkobiercą piwnego imperium Anheuser-Busch i jednocześnie milionerem. Kilka miesięcy później pochwaliła się szczupłą sylwetką.

Rebel Wilson jest mamą. Dziecko urodziła surogatka

To jednak nie koniec zawirowań w życiu Rebel Wilson. Gwiazda po zaledwie półrocznym związku zaręczyła się z pochodzącą z Litwy projektantką drogich dresów Ramoną Agrumą. Teraz obie panie założyły rodzinę. W poniedziałek gwiazda pochwaliła się narodzinami córeczka. Aktorka, która pochodzi z Australii, dopiero teraz przyznała, że dziecko przyszło na świat dzięki usługom surokatki. „Z wyjątkową dumą ogłaszam narodziny mojego pierwszego dziecka, Royce Lillian, które przyszło na świat w zeszłym tygodniu dzięki surogatce” – zaczęła 42-latka.

W dalszej części obszernego wpisu gwiazda „Pitch Perfect” nie kryła wdzięczności w stosunku do kobiety, która pomogła jej w seplenieniu marzenia o macierzyństwie. „Nie potrafię nawet opisać miłości, jaką do niej mam. Jest prawdziwym cudem! Jestem dozgonnie wdzięczna wszystkim, którzy byli w to zaangażowani (wiesz, kim jesteś), trwało to od lat... ale szczególnie chciałam podziękować mojej wspaniałej surogatce, która nosiła ją pod swoim sercem i sprowadziła na świat z taką gracją i troską” – wyznała.

Rebel Wilson jest dumna z bycia mamą

Rebel Wilson w swoim instagramowym wpisie nawiązała też do innych mam. „Dziękuję za pomoc w założeniu własnej rodziny, to niesamowity dar. Najlepszy prezent! Jestem gotowa dać małej Royce całą miłość, jaką można sobie wyobrazić. Szybko się uczę... mam dużo szacunku dla wszystkich matek! Jestem dumna, że dołączyłam do waszego klubu” – zakończyła aktorka.

instagramCzytaj też:

Gwiazda „Top Model” zaapelowała do fanów. Otrzymała tabletkę gwałtuCzytaj też:

„Ballerina”. Ana de Armas zagra w spin-offie „Johna Wicka”. Co wiemy o projekcie?