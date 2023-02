Jan Englert opowiedział o córce Helenie w „DDTVN”. „I tak wszyscy będą mówili, że jej pozałatwiałem”

Jan Englert był gościem Marcina Prokopa, a ich rozmowa została wyemitowana w niedzielnym wydaniu „Dzień dobry TVN”. Aktor otworzył się i opowiedział o swojej prywatności, poruszając temat swoich dzieci, zwłaszcza córki Heleny, która ostatnio wzbudziła duże zainteresowanie mediów. Helena Englert zagrała bowiem w swoim pierwszym filmie „Pokusa”.

Jan Englert o córce Helenie

Helena Englert jest czwartym dzieckiem Jana i pierwszym z jego związku z Beatą Ścibakówną. Aktor ma też troje dzieci z Barbarą Sołtysik. Helena Englert postanowiła pójść w ślady rodziców i już od najmłodszych lat występowała przed kamerami. W 2019 roku zdecydowała się na studia w Tisch School of the Arts w Nowym Jorku, a po roku przeniosła się do warszawskiej Akademii Teatralnej. O ambicjach swojej córki Jan Englert opowiedział w rozmowie z Marcinem Prokopem. Aktor został zapytany, czy jego „poczucie bycia dobrym pedagogiem zostało zachwiany, gdy Helena powiedziała, że nie chce, żeby udzielał jej rad”.

„Nie, nie. Odwrotnie. Ja byłem jej wdzięczny za to […]. Czy będę uczestniczył w jej życiu zawodowym, czy nie, i tak wszyscy będą mówili, że jej pozałatwiałem. To jest silniejsze w tym kraju. Moje starsze dzieci miały to samo […]. Jak ktoś jest ambitny, a dzieci są ambitne, to ma dość tego taty, który jest stawiany jako wzór. Decyzją mojej córki było to, co ją troszkę chyba wyleczyło z tych ambicji englertowskich, żeby dostać się na Tisch na NYU. Tam nikt nie mógł powiedzieć, że „tatuś załatwił”, bo tam tatuś jest nobody” – powiedział aktor.

Jan Englert wspomniał też o wychowaniu dzieci. Przyznał, że pojawienie się Heleny było prezentem.

