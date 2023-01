Magda Gessler wzięła ślub? „Obrączki i przysięga w dorożce”

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski są parą od 15 lat. Mimo że restauratorka i właściciel kliniki medycyny estetycznej poznali się ponad 40 lat temu, to na kilkadziesiąt lat zniknęli ze swojego życia. Ona wyjechała na studia do Hiszpanii, on do Kanady, by założyć biznes. Kiedy spotkali się po tak długiej przerwie, żadne z nich nie miało wątpliwości co do swoich uczuć. Magda Gessler wiele razy podkreślała, że Waldemar jest dla niej mężem niezależnie od tego, co widnieje w dokumentach.

Magda Gessler już po ślubie?

Teraz jak się okazuje, para ma być już po ślubie. W marcu ubiegłego roku najpopularniejsza polska restauratorka wyznała, że dostała od Waldemara Kozerawskiego pierścionek. Mimo że nie zdradziła, czy jest on zaręczynowy, to tak podejrzewano. Gessler pochwaliła się zdjęciem biżuterii na InstaStories. Na opublikowanym zdjęciu widzimy Magdę, która twarz zasłania dłonią z imponującym pierścionkiem i pomalowanymi na żółto paznokciami. „Czarny diament na szczęście od Waldusia, założył mi na rękę” – zdradziła.

Domysły okazały się prawdziwe. Kiedy Magda Gessler opublikowała zdjęcie ze swoim partnerem i określiła go „mężem”, jedna z fanek zwróciła na to uwagę. „To nie mąż, to długoletni przyjaciel” – napisała internautka. Gessler zareagowała błyskawicznie i co ciekawe, zdradziła wiele szczegółów dotyczących wesela. Jak się okazało, ceremonia zaślubin miała charakter ekumeniczny i odbyła się już w czerwcu minionego roku. „Mąż, było wesele ekumeniczne w Krakowie na 180 osób, pod Teatrem Starym... Śpiewało nam na szczęście 80 górali... 25 czerwca... Obrączki i przysięga w dorożce” – czytamy w komentarzu Magdy Gessler.

