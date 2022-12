W 2022 roku w polskim show-biznesie nie było mowy o nudzie. Co chwilę kolejne gwiazdy zaskakiwały i można było odnieść wrażenie, że swoim zachowaniem lub wypowiedziami walczą o pierwsze strony gazet i nagłówki internetowe. Które wydarzenia były najgłośniejsze?

O tym mówili wszyscy. Najgłośniejsze wydarzenia 2022 roku

Już na początku stycznia było gorąco – to właśnie wtedy wybuchła afera związana z ojcem Joanny Opozdy, który strzelał do jej matki. W obronie teściowej na ratunek ruszył Antoni Królikowski, który publikował nagrania z wydarzenia. Słychać było na nich strzały i krzyki. Nikt się nie spodziewał, że zaledwie miesiąc później dojdzie do głośnego rozstania Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą. Jeszcze 14 lutego aktorka wrzucała romantyczne walentynkowe zdjęcia, pod którymi pisała o uczuciu do Antka, a kilka dni później, 22 lutego rodziła w samotności swojego synka Vincenta. W ciągu tych kilku dni spotkała ją tragedia – dowiedziała się, że Antoni Królikowski ma romans z sąsiadką. Zarówno o rozstaniu pary, jak i kłótniach, które ciągnęły się przez kilka kolejnych miesięcy, pisali wszyscy. Antoni Królikowski i Joanna Opozda nie znikali z pierwszych stron gazet. Dopiero w połowie roku para najwyraźniej doszła do porozumienia i od tego czasu nie atakuje się wzajemnie w social mediach.

Równie głośne rozstanie zafundowali fanom Maffashion i Sebastian Fabijański. Choć wydawało się, że para żyje w zgodzie, razem wychowuje synka Bastka i urządza się w luksusowym domu, to jednak tak nie było. W rzeczywistości Sebastian Fabijański spotkał się z Rafalalą, co było początkiem końca jego związku z blogerką. W marcu transseksualna skandalistka opublikowała na Instagramie nagranie ze spotkała z aktorem. Sebastian Fabijański próbował się tłumaczyć, że pracują nad wspólnym „projektem”, szybko jednak okazało się, że jego słowa nie mają nic wspólnego z prawdą. Potem w rozmowie z serwisem Pudelek przyznał, że nie wie, w jaki sposób znalazł się u Rafalali i do czego tam doszło.

W marcu 2022 roku wszystkich zaskoczyła wiadomość i rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Nikt się nie spodziewał, że związek akurat tej pary może się rozpaść. Para tworzyła małżeństwo przez 14 lat, wychowywała razem dwoje dzieci i wydawało się, że jest wyjątkowo zgrana. Szybko okazało się jednak, że Katarzyna Cichopek znalazła nowe uczucie i szczęście u boku kolegi z pracy – Macieja Kurzajewskiego. O ich relacji nie przestaje się mówić od miesięcy, a zainteresowanie wokół pary bez wątpienia podsyca również Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego.

Skoro o Paulinie Smaszcz mowa, to nie tylko od miesięcy atakuje byłego męża w social mediach i podczas licznych wywiadów, zarzucając mu kłamstwa czy brak wykształcenia, ale zdarzyło się jej także zaatakować Iwonę Pavlović czy Izabelę Janachowską. Z tą drugą wdała się w medialną kłótnię, którą żyły media przez kilka tygodni.

Nie da się ukryć, że i Edyta Górniak nie dała nam o sobie zapomnieć. Mimo że nie było mowy o jej artystycznych dokonaniach, to jednak swoimi wypowiedziami zapewniła sobie spore zainteresowanie. Edyta Górniak co chwilę zaskakiwała kolejnymi teoriami. Do historii przejdzie jej twierdzenie, że „prawdziwa woda występuje tylko na wolności”. – Woda to Życie. Nie można zamknąć naturalnej flory bakteryjnej w butelce, bo zgnije. Aby nie zgniła musi ulec obróbce, czyli zniszczeniu jej flory. W ten sposób powstaje substancja / substytut na podobieństwo Wody. Ma jej charakter, lecz nie ma jej struktury. Możesz ożywić wodę intencją miłości i wdzięczności. Jeśli uzyskasz właściwy kod jej częstotliwości, zmienisz jej strukturę. Na podobnej zasadzie upraszczając, jak uruchamia się silnik od silnika – twierdziła Edyta Górniak. Wypowiedzi o wodzie to jednak nie wszystko. Edyta Górniak ostrzegała też przed Halloween oraz twierdziła, że jeżeli wierzyć statystykom, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest biorobotów, hybryd, reptilian. Do tego mówiła, że żyje na Ziemi od 4 tysięcy lat.

Niestety, w polskim show-biznesie bywało też tragicznie. Dużym echem w mediach odbiła się wiadomość o chorobie nowotworowej i potem śmierci Oliwiera Rzeźniczaka, zaledwie rocznego synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Uczestniczka „Top Model” nie ukrywa obecnie, że cierpi na depresje i korzysta z pomocy terapeuty. Z sytuacją dobrze sobie za to radzi ojciec chłopca. Jakub Rzeźniczak przeżywa żałobę na swój sposób – wziął ślub z Pauliną Nowicką w Miami i ruszył w romantyczną podróż poślubną, chwaląc się w sieci malowniczymi kadrami i swoim szczęściem. Ślub pary wywołał lawinę hejtu wśród internautów, którym nie podoba się, w jaki sposób piłkarz zachowuje się po śmierci swojego dziecka.

Anna Wendzikowska i jej historia mobbingu w stacji TVN też wywołała niemałe emocje. Dziennikarka opisała, jak przez lata była traktowana, poniżana i gnębiona. Było to niemałym szokiem, ponieważ uchodziła za jedną z największych gwiazd „Dzień Dobry TVN”.

W październiku niemały skandal wywołał Jerzy Stuhr, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Aktor potrącił motocyklistę i próbował uciec z miejsca wypadku. „Fakt” dotarł do zeznań poszkodowanego, który szczegółowo opisał przebieg wydarzenia – musiał gonić aktora ulicami Krakowa! Kiedy Jerzy Stuhr został zatrzymany, okazało się, że ma we krwi 0,7 promila alkoholu. Potem wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Pod koniec listopada Jerzy Stuhr usłyszał prokuratorski zarzut. Przyznał się do winy. Aktorowi grozi kara grzywny lub ograniczenie albo pozbawienie wolności do dwóch lat

