Paulina Smaszcz vs. Izabela Janachowska. Sprawą zajmują się prawnicy

Spór między byłą żoną Macieja Kurzajewskiego i Izabelą Janachowską zaognia się coraz bardziej. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Izabeli Janachowskiej, która w nawiązaniu do Pauliny Smaszcz podkreśliła, że jeśli „ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje”. Na odpowiedź celebrytki nie trzeba było długo czekać. Smaszcz podkreśliła, że prezenterka nie powinna zabierać głosu, bo żadna z niej ekspertka, bowiem „strzeliła sobie dzidziusia” ze sporo starszym milionerem, a on dla niej zostawił żonę „w średnim wieku”. Janachowska odniosła się do tych zarzutów, a późniejgłos zabrał jej mąż Krzysztof Jabłoński i zagroził procesem.

W konflikt Janachowska vs. Smaszcz włączają się prawnicy

Na początku Smaszcz zapewniała, że nie zamierza się poddać, jednak teraz post, w którym napisała, że Izabela Janachowska „Katarzynie intelektualnie, etycznie, moralnie nie dorasta do pięt”, a do tego, dołączyła fotografię ze środkowym palcem, zniknął jej z profilu. W tym samym wpisie była żona Macieja Kurzajewskiego zarzuciła celebrytce „nękanie” kobiet, które zatrudnia. „Niestety twoja była PR manager powiedziała mi, że to najgorszy pomysł świata, bo nie zrobiłaś niczego sama. I nie było Ciebie w projekcie. Nękasz i krytykujesz dziewczyny, które pracują na twój sukces i zmieniasz rotacyjnie ludzi, gdy tylko czujesz, że nie są tobą zachwyceni” – mogliśmy przeczytać. Post jednak zniknął, a jak ustalił „Fakt”, Krzysztof Jabłoński nie rzucał słów na wiatr.

Dalej sprawą zajmują się już nasi prawnicy, więc my nie będziemy udzielać kolejnych komentarzy. Jesteśmy na wakacjach i ten bardzo cenny dla nas czas przeznaczymy naszej rodzinie – powiedział w rozmowie z redakcją.

Jak wynika z profilu Izabeli Janachowskiej, razem z mężem i synkiem przebywa na Seszelach.

