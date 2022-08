Edyta Górniak szokuje teorią o wodzie. „Prawdziwa występuje tylko na wolności”

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak dzieli się w internecie sądami, które potem wywołują niemałe poruszenie w mediach. Pod koniec czerwca piosenkarka stwierdziła, że wśród nas „żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie” oraz że „nie każdy człowiek ma duszę”. Artystka tłumaczyła się później z tych słów, jednak nie wycofała się ze swoich teorii. Napisała jedynie, że „proces i tak już ruszył i nic tego nie zatrzyma” w odniesieniu do zmiany myślenia przez ludzi.

„Prawdziwa woda występuje tylko na wolności”

Tym razem Edyta Górniak zabrała głos w sprawie wody. Na początku wpisu wyjaśniła internautom, czym ta substancja według niej jest. „Woda – jedna z dwóch obok krwi, świętych substancji, których nigdy nie zdoła zastąpić żaden syntetyk i żadna technologia” – czytamy na jej profilu na Facebooku. „Jest podstawowym pokarmem wszystkich istnień organicznych. Jest uzdrowieniem, oczyszczeniem, pożywieniem, rozpuszczeniem i pamięcią historii Ziemi. Występuje pod wieloma postaciami. Wszystkie doskonałe” – kontynuuje piosenkarka.

Górniak skrytykowała w swoim wpisie wodę butelkowaną. Twierdzi, że to, co znajduje się w środku nie jest wodą, lecz substancją, która jest tylko do niej podobna. „(Niestety dla ludzi) Prawdziwa Woda występuje tylko na wolności. Reszta, czyli wszystkie zamknięte w na lata w butelkach, to substancje tylko złudnie podobne charakterem do Wody” – pisze artystka.

Edyta Górniak tłumaczy, jak „ożywić wodę”

Górniak sugeruje, że woda w butelce może zgnić. Daje również rady, co zrobić, by tego uniknąć. „Woda to Życie. Nie można zamknąć naturalnej flory bakteryjnej w butelce, bo zgnije. Aby nie zgniła musi ulec obróbce, czyli zniszczeniu jej flory. W ten sposób powstaje substancja / substytut na podobieństwo Wody. Ma jej charakter, lecz nie ma jej struktury” – pisze wokalistka.

Co równie zadziwiające, Edyta Górniak twierdzi, że można „ożywić wodę” oraz zmienić jej strukturę. „Możesz ożywić wodę intencją miłości i wdzięczności. Jeśli uzyskasz właściwy kod jej częstotliwości, zmienisz jej strukturę. Na podobnej zasadzie upraszczając, jak uruchamia się silnik od silnika” – przekonuje.

„Bez życia – nie ma wody. Bez wody – nie ma życia. Na tym polega potęga świętości” – kończy swój wpis Górniak.

