Maryla Rodowicz wystąpi podczas Sylwestra w Polsacie. Ile zarobi?

Maryla Rodowicz udowadnia, że wiek, to tylko liczba. Wokalistka ciągle tryska energią i może poszczycić się ogromną liczbą fanów. Pod koniec listopada okazało się, że w tym roku wyjątkowo nie wystąpi podczas Sylwestra Marzeń TVP, ale da koncert podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Na scenie nie będzie jednak sama. Razem z nią pojawi się Doda i Cleo. Artystki już od dłuższego czasu pracują nad tym występem i wspólnie dopinają każdy szczegół.

– Z telewizją Polsat jestem prawie od początku istnienia stacji. Wystąpiłam na wielu koncertach sylwestrowych, zaśpiewałam na kilku festiwalach Top Trendy. Uważam, że w telewizji Polsat pracują super ludzie: przemili, życzliwi – wyznała królowa polskiej sceny. Zdradziła też, jak z perspektywy artystów wyglądają tego typu wydarzenia.

Koncerty sylwestrowe nie są komfortowe dla wykonawców, jest zimno, garderoby to zwykle blaszane kontenery, ale jak się coś obieca Ninie Terentiew, to trzeba to wykonać. Nina ma nosa do rozrywki i czasem jej propozycje są zaskakujące, ale w końcu liczy się efekt. Nie przewidziała tylko mojego kostiumu tzw. „gołej baby”, czyli mojego niby gołego torsu. Próby z Dodą i z Cleo odbywają się u mnie w domu, jest wesoło. I na pewno będzie ciekawie na scenie. Do zobaczenia pod sceną – dodała Maryla Rodowicz.

Gwiazda podczas każdego występu zaskakuje również niepowtarzalnymi stylizacjami. Jak sama przyznaje – prace nad nimi nie należą do najłatwiejszych.

– Wspomniany wcześniej kostium „gołej baby" z 2013 wymyśliła Ania Zeman- stylistka, z którą pracuję od lat. Wprawdzie Ania mówi, że praca z Marylą to jest zawsze „krwi koryto”, ale Ania ma wyobraźnię szaloną, a ja w to wchodzę. Pamiętam miary do tego kostiumu, byłam cała w szafirowych i białych strusich piórach, pióra w moim domu były wszędzie, a najlepiej wyglądał mój menadżer, wioząc ten kostium samochodem. Ciekawe, co by powiedział policjant, zaglądając do samochodu: czy to pana kostium? Mogłabym tak opowiadać o moich sylwestrowych wykonach godzinami. Tyle tego było! – wspomina artystka.

Wiemy, ile Maryla Rodowicz dostanie za Sylwestra w Polsacie

Maryla Rodowicz ostatnio często narzekała na problemy finansowe. Gwiazda ze względu na kłopoty zdrowotne musiała zrezygnować z koncertów, a jak sama wyznała, jej emerytura to zaledwie 1200 złotych miesięcznie. Wygląda jednak na to, że stan budżetu artystki polepszy się. Pudelek dotarł do informacji, z których wynika, że za występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie gwiazda otrzyma 100 tysięcy złotych.

