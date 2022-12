Katarzyna Skrzynecka o swojej wadze. Głos zabrał także jej mąż: Należy jej współczuć

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki wiodą szczęśliwe życie. Aktorka, która jest starsza od swojego wybranka o cztery lata, wspólnie z mężem wychowuje 11-letnią córkę. Gwiazda chętnie chwali się latoroślą w swoich mediach społecznościowych oraz relacjonuje rodzinne podróże.

Katarzyna Skrzynecka komentuje swoją wagę

W ostatnim wywiadzie Katarzyna Skrzynecka nawiązała do swojej wagi. Aktorka od lat mierzy się z komentarzami dotyczącymi zbyt okrągłej sylwetki. W rozmowie z redakcją Party podkreśliła, że nie zamierza się odchudzać. Wyznała, że jej ciało bardzo podoba się jej mężowi. – Gdyby pragnął mieć żonę XS-kę, to by sobie taką wybrał – jest tego kwiata pół świata! Gdybym dziś raptownie schudła 20 kilogramów, straciłabym pewnie w pierwszej kolejności biust, a zbyt go lubię, by się go pozbywać (śmiech). Zaraz pewnie poprawi mnie mój mąż – powiedziała. Jej wybranek także zabrał głos i podkreślił, że jej biust jest ich wspólny. Skomplementował także jej biodra, dzięki którym aktorka „wszak została jego żoną!”. Marcin Łopucki dodał, że to artystce należy współczuć. – Kasia jest superseksowna w każdej wersji, ale to jej należy współczuć, bo musi żyć z takim ohydnym goście – wyznał.

Gwiazda podkreśliła też, że ze względu na specyfikę pracy nie jest w stanie poświęcać się treningom. – Czasem bywam szczuplejsza, czasem grubsza. Jeśli pracuję częstokroć 20 godzin na dobę, brak mi czasu na siłownię i pilnowanie diety. Nikogo za to nie winię. Jak się zawezmę, to się wezmę (śmiech) i znów wrócę do szczupłej wersji – dodała. Na koniec podkreśliła, że każda kobieta niezależnie od wagi powinna czuć się komfortowo.

Nie dajmy się jednak zwariować kanonowi, że każda z nas musi nosić rozmiar XS. Kobieta powinna umieć z wdziękiem i seksownie „nosić” swoje ciało w każdej wersji gabarytowej. A jak jest się kobietą, która ma pełniejsze biodra… – podsumowała.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy aktorka nawiązuje do podejścia swojego męża do jego wagi. – Według niego kobieta nie przytyła, tylko: „Zwiększyła swoją użytkową powierzchnię erotyczną”. (...) Nie wypomina mi, że nie wyglądam jak modelka XS, wręcz przeciwnie. Kiedy mówię o sobie: „kobitka z cycem”, Marcin zawsze mnie poprawia, mówiąc: „naszym cycem”. Poczucie humoru na własny temat ratuje nas w setkach sytuacji, a z malkontentów, którzy szydzą i łudzą się, że sprawią mi przykrość, mogę się co najwyżej pośmiać – powiedziała w wywiadzie dla „Wprost”.

