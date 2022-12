Córka Tadeusza Drozdy jest panseksualana. „Zaczęłam szukać w internecie różnych określeń”

Córka prowadzącego program „Śmiechu warte” Tadeusza Drozdy poszła w ślady znanego ojca i wybrała show-biznes. Joanna Drozda jest aktorką, gra zarówno w spektaklach jak i serialach. Największą popularność przyniosły jej takie produkcje jak „Dom nad rozlewiskiem” czy „Na noże”.

Joanna Drozda, córka Tadeusza Drozdy, wyznała, że jest panseksualna

Gwiazda rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, jednak teraz postanowiła to zmienić. W ostatnim wywiadzie Joanna Drozda otworzyła się na temat swojej seksualności. O całym procesie opowiedziała redakcji „Repliki”. Moment przełomowy nastąpił podczas pracy nad spektaklem „Extravaganza”. Jak podkreśliła, wcześniej nie określała swojej orientacji.

Wtedy dopiero okazało się, że niemówienie o sobie, niedoprecyzowywanie orientacji i seksualności to jest unik, że ludzie tak robią ze strachu. Rozmawialiśmy o tym z Jędrkiem Bursztą i Wojtkiem Kaniewskim, którzy piszą ze mną „Extravaganzę” Dotarła do mnie groza tej sytuacji, powiedziałam im: To jest okropne! Wy macie łatwo, po prostu jesteście gejami czy ped*****, w zależności od tego, jak kto chce siebie nazywać, a mnie mają za hetero, że jestem jakimś nudnym straightem, bez sensu. Wręcz mi przeszkadzało, że ktoś może tak o mnie myśleć! – odważnie wyznała.

Joanna Drozda zaczęła poszukiwania w internecie i wówczas podejrzewała, że jest tryseksualna, czyli „otwarta na wszystko”. Później odkryła, że bliżej jej do panseksualności. – Zaczęłam szukać w internecie różnych określeń, znalazłam panseksualizm i poprosiłam Wojtka i Jędrka, żeby mi doradzili, czy to jest dobry trop, a oni mnie wyśmiali, że tyle myślałam, a przecież to oczywiste, że jestem panseksualna – powiedziała aktorka.

