„Rolnik szuka żony 6”. Tomek jednak rozstał się z Kasią? „Na finał przyjechał z trzecią kandydatką”

Przed nami finał 6. edycji „Rolnik szuka żony” , a w sieci już wrze. Internauci prześcigają się w tworzeniu teorii spiskowych na temat uczestników i ich wybranek. Sami rolnicy również podsycają zainteresowanie, tak jak ostatnio zrobiła Klaudia. Rolniczka wrzuciła na swój profil wymownego mema, który stał się okazją do plotek i teorii, że jednak nie wyszło jej z Valentynem. Tym czasem internauci plotkują na temat Tomka K. i Kasi. Ponoć parze nie wyszło!

„Rolnik szuka żony 6”. Tomek jednak rozstał się z Kasią?

Tomek dał się poznać w programie „Rolnik szuka żony” jako uczestnik, który wie, po co znalazł się w programie i kogo szuka. Zależało mu na znalezioniu spokojnej kobiety, która nada się na żonę. Początkowo wybrał Zuzię, co nie spodobało się internautom. Uważali, że dziewczyna jest za młoda na tak poważne deklaracje. Jakby tego było mało, rolnik podjął swoją decyzję, gdy Kasia malowała mu drzwi. „Trochę nieprzyjemne było pożegnanie Kasi przez Tomka. Powinien wziąć ją na osobność, wytłumaczyć, pobyć chwilę a nie mówić o tym w obecności Zuzy i w momencie, gdy wstawała z hamaka, by pokazać im pomalowane drzwi” , „Tak! To było mega przykre. Zgasił Jej radość z tego pomalowania” , „Chciała im pokazać pomalowane drzwi, a to on jej pokazał. Drzwi do wyjścia”.... - komentowali wtedy widzowie.

Szybko jednak okazało się, że mieli rację, bo Zuza rzeczywiście okazała się złym wyborem. Gdy rolnik pojechał do niej lepiej ją poznać, dowiedział się, że w rzeczywistości Zuzia jest imprezowiczką. Przed kamerami zakończył z nią znajomość, a w ostatnim odcinku postanowił dać szansę Kasi.

Co jednak ciekawe, na facebookowej grupie „Rolnik szuka żony – Kandydaci na grupie” wrze. Zdaniem internautów, Tomek już rozstał się z Kasią, a na finale show pojawił się z jeszcze inną osobą! „Dobrze pisze ten człowiek. Szkoda dziewczyny, że podała się na tacy jako opcja B”. , „Czemu ta Kasia to taka naiwniaczka ? Czy ona nie widzi, że Tomek nie chce jej? Czy oni są nadal razem? Ktoś pisał, że na finał przyjechał z trzecią kandydatką” – piszą widzowie.

Na razie są to jedynie domysły internautów i nie wiadomo, co naprawdę wydarzyło się w życiu Tomka i Kasi. Szczegóły poznamy podczas wielkiego finału 6. edycji, który odbędzie się w niedzielę 27 listopada.

