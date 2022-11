Nagrody MTV EMA. Jednym z laureatów Ralph Kamiński

Gala MTV EMA 2022 odbyła się w niemieckim Dusseldorfie. Jak każde ważne wydarzenie, to również upłynęło pod hasłem solidarności z pogrążoną w wojnie Ukrainą. Nie zabrakło też Kalush Orchestra, zespołu z Ukrainy, który zwyciężył tegoroczny konkurs Eurowizji. Galę poprowadzili nowozelandzki reżyser, laureat Oscara Taika Waititi oraz jego żona Rita Ora, która jest wokalistką.

Najwięcej nominacji miał Harry Styles, bo aż siedem. Tuż za nim była Taylor Swift z sześcioma nominacjami i to ona zdobyła najwięcej statuetek. Były członek One Direction został wyróżniony tylko przy okazji lokalnej nagrody. Krajowe wyróżnienie z Wielkiej Brytanii powędrowało właśnie do niego. Natomiast fani w USA docenili Billie Eilish, a w Nowej Zelandii na Lorde.

MTV EMA 2022: Ralph Kaminski z nagrodą

Polscy fani zdecydowali, że statuetka powędruje do Ralpha Kamińskiego. Tym samym artysta pokonał Julię Wieniawę, Margaret, Matę, Young Leosię. Muzyk nie mógł pojawić się osobiście, ale opublikował nagranie na Instagramie. „Dziękuję za nagrodę MTV EMA! Dziękuję moim fanom i wszystkim, którzy na mnie głosowali. Jestem zaszczycony! Ogromnie mi szkoda, że nie mogę być na dzisiejszej gali w Düsseldorfie, ale wierzę, że red carpet MTV jeszcze na mnie czeka” – czytamy.

Najważniejsze wyróżnienie, czyli za teledysk trafiło do Taylor Swift. Wokalistka odebrała też nagrodę za najlepszą artystkę, za najlepszy film długoformatowy i za najlepszego wykonawcę POP. W tym roku nie zabrakło też jednej z zaskakujących kategorii – przyznano wyróżnienie za występ w metawersum, czyli wirtualnym świecie. Zwyciężył koreański girlsband Blackpink.

Laureaci MTV EMA Awards 2022

Najlepsza piosenka – Nicki Minaj – „Super Freaky Girl” Bad Bunny, Chencho Corleone – „Me Porto Bonito”

Najlepszy teledysk – Taylor Swift „All Too Well”

Najlepsza artystka – Taylor Swift

Najlepszy collab – David Guetta i Bebe Rehxa

Najlepszy wykonawca pop – Taylor Swift

Najlepszy debiut – Seventeen

Video for good – Sam Smith feat. Kim Petras "Unholy"

Najlepszy teledysk K-Pop – Lisa

Najlepsza wykonawczyni latynoska – Anitta

Najlepszy wykonawca hip hopowy – Nicki Minaj

Najlepszy wykonawca muzyki elektronicznej – David Guetta

Najlepszy wykonawca rockowy – Muse

Najlepszy wykonawca alternatywny – Gorillaz

Najlepszy film długoformatowy – Taylor Swift „All Too Well”

Najwierniejsi fani – BTS

Najlepszy występ metaverse – Blackpink

