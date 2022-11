Gwiazda „Top Model” zaapelowała do fanów. Otrzymała tabletkę gwałtu

Agnieszka Skrzeczkowska widzom znana jest z dziewiątej edycji „Top Model”, która była emitowana w 2020 roku. Celebrytka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Razem ze swoją partnerką Karoliną Brzuszczyńską prowadzi popularny kanał na platformie YouTube.

Jedna z uczestniczek „Top Model” otrzymała tabletkę gwałtu

O Agnieszce Skrzeczkowskiej znów zrobiło się głośno dzięki wideo, które opublikowała na Tik-Toku. Gwiazda przyznała, że ktoś w klubie dorzucił tabletkę gwałtu. Była tam z kilkoma koleżankami, ale nie wszystkie miały tyle szczęścia co ona. – Jakiś czas temu, w klubie, ktoś dosypał nam do drinka pigułkę gwałtu. Chcę to powiedzieć ku przestrodze, bo wiem, że wiele kobiet miało podobną sytuację – zaczęła uczestnika „Top Model”.

Jak się okazało, dramat rozpoczął się już pół godziny po tym, jak kobiety pojawiły się w klubie. – Każda z nas wypiła może tylko po jednym drinku, aż nagle jedna z koleżanek powiedziała: chodźcie do baru, ja wam stawiam tę jedną kolejkę. Nie miałyśmy żadnych oporów, więc wszystkie wypiły, oprócz jednej koleżanki. Nagle, po jakichś dziesięciu minutach zaczęło się kręcić przy nas ośmiu, sześciu chłopów – kontynuowała influencerka. W dalszej części opowieści Skrzeczkowska wyznała, że banda mężczyzn była nieustępliwa. Mimo że razem z koleżankami konsekwentnie odmawiały wspólnej zabawy, to tamci nie ustępowali. Przełom nastąpił chwilę później. – W międzyczasie dowiedziałyśmy się od koleżanki, że właśnie ci panowie, którzy nas wyrywają do tańca, to byli ci panowie, którzy postawili nam drinka – powiedziała modelka.

Agnieszka Skrzeczkowska z „Top Model” apeluje

Agnieszka Skrzeczkowska zdecydowała się uciec z klubu. Na miejscu zostawiła torebkę z portfelem i kluczami. Wsiadła do taksówki i dojechała do swojego bloku, a pomocny okazał się sąsiad. Mężczyzna otworzył jej drzwi do drugiego mieszkania, które należało do wynajmującego jej lokum. Tam gwiazda mogła spędzić noc. Jednak jak przekazała, nie wszystkie z jej przyjaciółek miały tyle szczęścia. Jedna z nich trafiła do mieszkania mężczyzny, który tak mocno zabiegał o ich uwagę. Wyznała, że nie zna szczegółów. – Nawet gdyby coś się wydarzyło, to są bardzo trudne tematy do poruszenia, których nikt nie jest w stanie zdradzić tu i teraz. Mówię to tylko dlatego, żebyście dziewczyny uważały, bo są to sytuacje wyjątkowe – podsumowała uczestniczka „Top Model”.

