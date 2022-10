Te gwiazdy żyją bez ślubów i są szczęśliwe. Kinga Rusin i Marek Kujawa świętowali 12. rocznicę związku

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że ślub nie gwarantuje miłości i związku do końca życia. Nie dziwi zatem fakt, że wiele gwiazd nie decyduje się na tę drogą imprezę i woli ze swoimi partnerami żyć bez ślubu. W tym gronie nie brakuje takich gwiazd, jak Kinga Rusin, Magdalena Boczarska czy Agnieszka Włodarczyk. Kto jeszcze wybrał taki styl życia ze swoją drugą połówką?

Te gwiazdy żyją bez ślubów

Kinga Rusin i Marek Kujawa

Dziennikarka i prawnik od lat tworzą parę. Dokładnie 5 tygodni temu Kinga Rusin i Marek Kujawa obchodzili 12. rocznicę związku. Z tej okazji dziennikarka opublikowała romantyczne zdjęcie i dodała wpis na Instagramie: – Tak właśnie niewinnie się wczoraj zaczęło…A potem... poświętowaliśmy. Od zachodu do wschodu słońca, w fantastycznym klubie Scorpios na Mykonos. Mój Mareczek jest szalonym tancerzem. To już 12 lat razem w tańcu, życiu i w biznesie. Dzisiejszy poranek zaczął się nam… w południe. Ale lubimy tak celebrować nasze rocznice. I na tym wyjeździe nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Para nie zdecydowała się na ślub, ale tego do szczęścia jej nie brakuje. Już od kilku lat Kinga Rusin i Marek Kujawa podróżują razem po świecie, mieszkając w różnych miejscach. Przy okazji urodzin ukochanego dziennikarka podziękowała mu za wspaniale zorganizowane życie.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk

Para aktorska poznała się na Festiwalu Filmowym w Toronto. Nie lubi się afiszować ze swoim uczuciem i rzadko można podziwiać jej wspólne zdjęcia, ale Magdalena i Mateusz są ze sobą od lat. Nigdy nie zdecydowali się na ślub, mają za to 4-letniego synka Henia.

Joanna Brodzik i Paweł Wilczak

Joanna Brodzik i Paweł Wilczak poznali się na planie serialu „Kasia i Tomek” i można założyć, że od tego czasu są nierozłączni. Mimo że kiedyś bywali razem na imprezach czy nawet grali w reklamach, to już od dawna unikają mediów. Nie zdecydowali się na ślub, ale założyli rodzinę – mają synów bliźniaków, Jana i Franciszka. Co jakiś czas do prasy trafiają plotki o kryzysie w ich związku, a Joanna i Paweł konsekwentnie unikają komentowania takich rewelacji.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są ze sobą od 2020 roku. O swoim związku opowiedział sportowiec w programie „Jazda z Wujaszkiem”. – Poznaliśmy się w kwietniu tamtego roku, znaliśmy się wcześniej z social mediów. Aga życzyła mi powodzenia na zawodach czy gdzieś tam uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych. Ja już od jakiegoś czasu mieszkałem, w grudniu 2019 wyjechałem z Elbląga, rozstałem się z żoną, szukałem swojego miejsca, byłem za granicą parę razy i w Polsce, nie potrafiłem się odnaleźć, miałem bardzo trudny czas – powiedział.

Z kolei Agnieszka Włodarczyk w romantyczny sposób mówiła o swoim ukochanym. – Tak... w pandemii, w tym całym piekle, nagle zaświeciło słońce, które świeci dla mnie od tamtego momentu cały czas. Nie wiem, co bym zrobiła bez Niego i dokąd zmierzałoby moje życie, ale dzięki Bogu już nie muszę się nad tym zastanawiać – napisała na Instagramie. Dziś para wychowuje razem synka Milana.

Agnieszka Dygant i Patryk Yoka

Aktorka i reżyser poznali się na planie serialu „Fala zbrodni” w 2006 roku. Podobno od razu się sobą zainteresowali i od tego momentu zaczęli tworzyć związek. Para doczekała się syna Xaverego. Agnieszka Dygant i Patryk Yoka rzadko pokazują się razem publicznie i unikają medialnego szumu.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski

Para poznała się w 2020 roku. Początkowo aktorka nie afiszowała się ze swoim nowym związkiem. Nie publikowała wspólnych zdjęć i nie bywała z ukochanym na imprezach. W 2021 roku urodziła się córka pary – Nel. Od tego czasu Klaudia Halejcio chętniej zaczęła dzielić się wspólnymi, rodzinnymi chwilami w sieci. Na Instagramie najbardziej lubi pokazywać piękne wnętrza wartego 9 milionów złotych domu i urocze kadry z córką. Na razie Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie zdecydowali się na ślub, ale ponoć mają to w planach.

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski

Para jest ze sobą od lat, ale jej początki nie należały do łatwych. Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski zakochali się w sobie, będąc jeszcze w poprzednich związkach. W końcu zawalczyli o swoje uczucie i było warto, bo od 14 lat tworzą udaną relację. Razem doczekali się dwójki dzieci, syna Michała i córki Nadii. Nie zamierzają jednak brać ślubu.

Maja Ostaszewska i Michał Englert

Maja Ostaszewska i Michał Englert od lat tworzą nieformalną relację i patchworkową rodzinę. Aktorka chętnie porusza ten temat w wywiadach, nie chce z niego robić tabu. – Z Michałem (Englertem – red.) jesteśmy wiecznymi narzeczonymi. Czuję, że jesteśmy rodziną. Nie wykluczam, że któregoś dnia weźmiemy ślub w porywie romantyzmu lub zmuszeni do tego sytuacją prawną i formalną. Mnie bliższa jest idea związków partnerskich – nie obiecujemy, że do końca życia, tylko że w partnerstwie. Ubolewam, że nie przeszła u nas ta ustawa – powiedziała, cytowana przez se.pl.

Para doczekała się dwójki dzieci – 15-letniego Franciszka i 13-letniej Janiny.

