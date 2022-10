Wpadki w „Tańcu z gwiazdami”. Michał Malitowski przytoczył żenujący żart na wizji. To nie pierwsza taka sytuacja w show

O tym, co wydarzyło się w ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” mówili wszyscy. Po występie Natalii Janoszek i Rafała Maseraka Michał Malitowski przytoczył żenujący żart, który miał wypowiedzieć jego kolega z jury, Andrzej Grabowski.

Andrzej mi tutaj mówi, że od twojego uroku jest ciepło w sercu i w kroku – powiedział przed kamerami.

Jury zaczęło się śmiać, Iwona Pavlović próbowała ratować sytuację i bronić kolegę, że chodziło o taneczne kroki, a Krzysztof Ibisz wezwał Grabowskiego do wyjaśnienia sytuacji.

Nie, ja tego nie powiedziałem – stwierdził Grabowski.

Niesmak pozostał, ale to nie była pierwsza tego typu wpadka w „Tańcu z gwiazdami”.

Wpadki w „Tańcu z gwiazdami”

Nagrywanie programu na żywo ma to do siebie, że wszystko się może zdarzyć i nie da się temu zapobiec. Właśnie dlatego nietrudno o liczne wpadki, jak ma to miejsce w „Tańcu z gwiazdami”. Michał Malitowski ma już na koncie jedną wpadkę sprzed kilku lat. Zaliczył ją, gdy na parkiecie występował Sylwester Wilk z Hanną Żudziewicz. Ich występ zachwycił wszystkich, a Michał Malitowski nie potrafił powstrzymać swoich emocji i... przeklął na wizji!

Ku**a – powiedział wprost do kamer.

Juror od razu wytłumaczył swoje zachowanie i stwierdził, że zrobił to świadomie, bo nie potrafił ukryć swojego zachwytu.

Do wpadki doszło też w pierwszym odcinku po przejęciu formatu przez telewizję Polsat (wcześniej „Taniec z gwiazdami” był emitowany przez stację TVN). Wtedy widzowie poznali wynik głosowania, zanim Krzysztof Ibisz zdążył je przedstawić. Stało się to za sprawą głosu z reżyserki w tle, który powinien słyszeć wyłącznie prowadzący.

Krzysztof Ibisz ma też na swoim koncie innego rodzaju wpadkę, gdy w show występowali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Para początkowo tworzyła związek w życiu prywatnym, ale zdecydowała się rozstać. Wciąż jednak tańczyła w programie. Nie przeszkodziło to jednak Krzysztofowi Ibiszowi wypytywaniu ich o uczucia oraz relację. Widzowie byli tym faktem zażenowani.

Wpadkę mniejszego kalibru zaliczyła raz Paulina Sykut-Jeżyna. Prowadząca pomyliła imię Anny Dereszowskiej, którą przedstawiła jako Joannę.

W „Tańcu z gwiazdami” było również sporo odzieżowych wpadek. Jedną z nich zaliczył Tomasz Barański. W 2014 roku tańczył z Klaudią Halejcio foxtrota. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nagle... pękły mu spodnie. Tomasz Barański wykazał się jednak profesjonalizmem, bo tańczył dalej, jakby nigdy nic. Być może nikt nawet nie dowiedziałby się, co się wydarzyło, gdyby nie Michał Malitowski, który po występie zaczął dopytywać tancerza o problemy ze strojem.

Kilka gwiazd zaprezentowało także swoją bieliznę w show. Przytrafiło się to Dominice Gwit, która występowała w 3. sezonie. W 7. odcinku wykonując jedną z tanecznych figur, pokazała światu bieliznę. Podobna historia przytrafiła się Tatianie Okupnik. Wokalistka wiele razy pokazywała widowni swoje majtki. Żartowano już nawet, że specjalnie wybiera takie układy, by prezentować światu bieliznę i budzić większe emocje.

Czytaj też:

„Taniec z Gwiazdami”. Fani nie kryją złości po ogłoszeniu werdyktuCzytaj też:

Natalia Janoszek odpadła z „Tańca z gwiazdami”. Po programie dowiedziała się o śmierci bliskiej osoby. „Dało mi to do myślenia”