Edyta Górniak ostrzega fanów i odradza celebrowanie Halloween

Edyta Górniak uwielbia wypowiadać się w kwestii teorii spiskowych, wiary, reinkarnacji oraz Kościoła katolickiego. Jeszcze niedawno objawiła prawdę o wodzie. Wówczas w mediach społecznościowych opowiedziała, czym jest. „Woda – jedna z dwóch obok krwi, świętych substancji, których nigdy nie zdoła zastąpić żaden syntetyk i żadna technologia” – czytamy na jej profilu na Facebooku. Cały wpis krytycznie odnosił się wody w butelkach. Według divy to, co znajduje się w środku, nie jest wodą, lecz substancją, która jest tylko do niej podobna. Chwilę wcześniej pokusiła się o jeszcze bardziej kontrowersyjną opinię. Podczas XIX Zlotu Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu 2022” odważnie wyznała, że jeżeli wierzyć statystykom, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest biorobotów, hybryd, reptilian.

Edyta Górniak ostrzega przed Halloween

Edyta Górniak kolejny raz postanowiła oświecić społeczeństwo. Na swoim Instagramie zorganizowała serię pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów zapytał woklaistkę, czy celebrowanie Halloween sprowadza na nas złą energię. Gwiazda obszernie odpowiedziała. „Tak. Zawsze” – zaczęła. Następnie uargumentowała swoje podejście. „Wszystko, co symbolizuje krew, cierpienie, strach, tzw. śmierć – otwiera zaproszenie dla przestrzeni niskich lub bardzo niskich wibracji. Dla dziwnych lub ciężkich okoliczności i odczuć... nie od razu. I to zmyla ludzi, bo nie łączą zdarzeń” – czytamy.

W dalszej części postu Edyta Górniak porównała Halloween do zabawy w wywoływanie duchów. „To trochę jak nieświadoma i bardzo niebezpieczna zabawa w wywoływanie duchów i zaproszenie ich do swojego życia i do swojego domu. Nawiedzony dom bardzo ciężko uwolnić... Ale – możesz zawsze zaryzykować” – podsumowała.

