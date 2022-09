Wybrano reprezentantkę Polski na Eurowizję Junior. Powtórzy sukces Viki Gabor i Roxie Węgiel?

Eurowizja Junior jest dla reprezentantów Polski znacznie bardziej łaskawa niż dorosła edycja konkursu. W 2018 roku utwór „Anyone I Want to Be” w wykonaniu Roksany Węgiel podbił serca europejskiej publiczności i dał nastolatce z Jasła zwycięstwo. Rok później sukces starszej koleżanki powtórzyła Viki Gabor, która wygrała 17. edycję Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Dzięki temu Polska dwukrotnie była gospodarzem dziecięcego święta piosenki.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2022?

Tegoroczną - już dwudziestą - edycję Eurowizji Junior zaplanowano na 11 grudnia w Erywaniu. Konkurs odbędzie się w stolicy Armenii z uwagi na zwycięstwo w poprzednim roku reprezentantki tego kraju. Malena i jej piosenka „Qami, qami” zachwyciła jurorów i widzów, którzy przyznali nastolatce aż 224 punkty. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentantka Polski - Sara James, która w połowie września stanęła przed ogromną szansą zwycięstwa w „America's Got Talent”.

Eurowizja Junior 2022. Znamy reprezentanta Polski

25 września podczas wielkiego finału „Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022” został wyłoniony młody artysta, który będzie reprezentował w Erywaniu nasz kraj. Przed szansą na zwycięstwo stanęli: Natalia Smaś, która wykonała utwór „Rain On Me” z repertuaru Lady Gagi i Ariany Grande, a także Ida Wargskog z piosenką „Arcade”, dzięki której Duncan Laurence w 2019 roku wygrał dorosłą Eurowizję. Jury i widzowie TVP usłyszeli również utwór „Somebody” w wykonaniu Aleksandra Maciąga oraz hit „Hold My Hand” z filmu „Top Gun: Maverick”, który w oryginale wykonuje Lady Gaga.

Do drugiego etapu finału awansowali Laura Bączkiewicz i Aleksander Maląg. Decyzją widzów to 11-latka z Konina została reprezentantką Polski. Na scenie w Armenii wykona piosenkę „To the Moon”.

