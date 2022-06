Małgorzata Ostrowska-Królikowska opowiedziała dlaczego nie publikuje zdjęć z Vincentem

Po głośnym rozstaniu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy Małgorzata Ostrowska-Królikowska rzadko zabierała głos na temat swojego syna i jego kontrowersyjnych pomysłów. Jeśli już to robiła, to broniła swojego syna lwa jak lwica. Odpowiadała też na złośliwe komentarze internautów.

Po tym jak Antoni Królikowski wycofał się z pomysłu organizacji walki sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina oraz opublikował nagranie, jego mama także zabrała głos.

Aktor poinformował, że zrezygnował ze współpracy z federacją Royal Division. – Promowanie gali skojarzeniami z tą okropną wojną, która toczy się za naszą granicą, było złym pomysłem. Ponoszę tego konsekwencje i obiecuję, że zrobię wszystko, aby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie – przekonywał Antoni Królikowski. Aktor podkreślił też, że jego decyzja jest spowodowana jego stanem zdrowia. – Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. Nie mogę udawać, że wszystko jest okej, że jestem zdrowy i silny. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Żałuję, że zawiodłem i że to zaszło za daleko – podkreślił. Oświadczenie wydała także federacja Royal Division, która postanowiła zakończyć współpracę z włodarzem medialnym.

Wówczas Ostrowska-Królikowska zostawiła pod nagraniem emotikonę serduszka. Po całym zamieszaniu celebryta zniknął z życia publicznego.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała zdjęcie ze starszym wnukiem

Jego mama Małgorzata Ostrowska-Królikowska dalej jednak publikuje posty w mediach społecznościowych. Aktorka właśnie udostępniła zdjęcie z pociechą swojego najstarszego syna Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz. „Z Józkiem – na koniec świata i jeszcze dalej” – napisała. Na zdjęciu widzimy siedzącego w foteliku samochodowym chłopca oraz uśmiechniętą aktorkę. Fani jednak szybko zaczęli dopytywać, dlaczego kobieta nie dodaje zdjęcie z młodszym wnukiem – Vincentem, którego rodzicami są Antoni Królikowski i Joanna Opozda.

„A gdzie zdjęcie z Vincentem? To też wnuk, co to za babcia, masakra..”. – napisała jedna z obserwatorek. Tym razem aktorka zabrała głos i wytłumaczyła się. „Mam zdjęcia z Vincentem, ale nie mam obowiązku ich upubliczniać. Szanuję wolę rodziców, a pani życzę spokoju i roztropności w ocenianiu innych” – odpisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

