Pierwsza rocznica śmierci księcia Filipa. Był królem ciętej riposty

Książę Filip czyli książę Edynburga, hrabia Merioneth i baron Greenwich urodził się 10 czerwca 1921 na greckiej wyspie Korfu. Był jedynym synem księcia Andrzeja z Grecji i Danii oraz księżniczki Alicji z Battenbergu, ale za to miał cztery starsze siostry to: Cecilie, Sophie, Margarita i Theodora. Książe Filip nie był Brytyjczykiem, ale jego rodzina od zawsze była związana z tym krajem. Dziadek przyszłego męża królowej Elżbiety był naturalizowanym obywatelem brytyjskim, który wyrzekł się niemieckich tytułów i przyjął nazwisko Mountbatten podczas pierwszej wojny światowej. Rok po jego urodzeniu, jego w—j i jednocześnie król Konstantyn I został zmuszony do abdykacji, a wiązało się to z wygnaniem z kraju także jego bliskich. Ojciec Filipa, książę Andrzej razem z rodziną wyprowadził się do Francji. Zamieszkali w paryskiej dzielnicy Saint-Cloud. Matka Filipa trafiła do zakładu psychiatrycznego, a ojciec wyniósł się na południe Francji i nie utrzymywał zbyt bliskich kontaktów z rodziną.