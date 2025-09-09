Katarzyna Zillmann nie kryła wzruszenia. „Mam ochotę się popłakać”

Już w najbliższą niedzielę, 14 września, na antenę wraca „Taniec z gwiazdami”. Ogromne emocje udzielają się już zarówno widzom, jak i samym uczestnikom.

Jubileuszowy „Taniec z gwiazdami” już w niedzielę

Start nowego sezonu zaplanowano na 14 września o godz. 19:55 w Polsacie. To nie będzie jednak zwykła edycja, ale podwójny jubileusz – dwudziestolecie programu i trzydziesta jego odsłona w polskiej telewizji. Producenci show zapowiadają mnóstwo atrakcji, m.in. obecność gwiazd, tancerzy i prowadzących z minionych edycji.

W 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wystąpi 11 par. Widzowie zobaczą m.in. Tomasza Karolaka z Izabelą Skierską, Barbarę Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maję Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną także Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Po raz pierwszy w historii programu zatańczy żeńska para – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Katarzyna Zillmann: „Mam ochotę się przytulić”

Wioślarka Katarzyna Zillmann jeszcze przed premierą odsłoniła kulisy znajomości z innymi uczestnikami show. Mistrzyni była ostatnio gościem programu „Ja wysiadam”, gdzie odpowiadała na pytania Agnieszki Matrackiej. Dziennikarka chciała wiedzieć, z kim Zillmann ma „najlepsze flow”, czy też po polsku — wyczuwa wzajemne porozumienie i zrozumienie, bądź „nadaje na tych samych falach”. Odpowiedź padła bez wahania.

„Wszyscy są super, naprawdę. Pani Basia Bursztynowicz ma taką aurę. O Boże, jak ja ją widzę, to po prostu mam ochotę się popłakać, przytulić, śmiać się. Cudowna, ciepła osoba, która naprawdę pięknie, pięknie się wypowiada z taką klasą, ja dużo od niej czerpię. Bo jak słyszycie wszyscy, nie idzie mi po drodze z takim spokojem życiowym” – wyznała wyraźnie podekscytowana wioślarka.

