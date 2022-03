Sławomir poprowadzi reaktywowany format TVP. Na antenę wraca „Tak to leciało!”

Sławomir Zapala, znany muzyk, wieloletnia gwiazda Sylwestra organizowanego przez TVP, będzie mieć okazję kolejny raz sprawdzić się w roli konferansjera. Do tej pory muzyk prowadził „Big Music Quiz”, obecnie powtarzany i emitowany w piątkowe wieczory i niedzielne popołudnia. Jak nieoficjalnie podał portal Wirtualne Media, gwiazdor ma poprowadzić program „Tak to leciało!”. Format jest odpowiednikiem „Don't forget the lyrics”. Do tej pory produkcja doczekała się 10 sezonów, a telewizja emitowała ją w każdej wiosennej i jesiennej ramówce aż do maja 2012 roku. Program polegał na zgadywaniu przez uczestników brakujących słów piosenki, której melodię słyszą.

Program wróci na antenę Telewizji Polskiej, a najprawdopodobniej Dwójki, po 10 latach przerwy. Za projekt będzie odpowiedzialny Endemol Shine Polska. Z medialnych doniesień wynika, że format pojawi się w jesiennej ramówce TVP, a prowadzącym będzie Sławomir, twórca hitów takich jak „Miłość w Zakopanem” czy „Weselny Pyton”. Portal Wirtualne Media podkreśla jednak, że ostateczna decyzja dotycząca prowadzącego i czasu emisji jeszcze nie zapadła. Obecnie prowadzone są dodatkowe castingi, podczas których produkcja wyłania uczestników. Poszukiwania rozpoczęły się ponad rok temu.

