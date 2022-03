Catherine Zeta-Jones odnosi się do doniesień o kryzysie w małżeństwie i publikuje zdjęcie

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas byli uważani za jedną z najbardziej dobranych par show-biznesu. Jako jedno z nielicznych małżeństw w tym środowisku są ze sobą już ponad 20 lat. Ostatnio jednak amerykańskie media zaczęły pisać o kryzysie w związku aktorów. Powodem miała być rozłąka pary. Catherine Zeta-Jones ma przebywać w Rumunii, gdzie bierze udział w zdjęciach do nowej odsłony filmu „Rodzina Adamsów”. Według magazynu „New Idea”, który pisze o sytuacji między małżeństwem, aktor ma być bardzo zaborczy, a cała ta sytuacja ma nie służyć ich uczuciu. „Czas rozłąki nie był dobry dla Catherine i Michaela. Michael jest typem mężczyzny, który chce mieć żonę blisko siebie, więc ta odległość spowodowała między nimi napięcie. Już wcześniej byli na krawędzi, więc czas pokaże, czy wyjdą z tego bez szwanku” – czytamy w magazynie. Także brak obecności Catherine Zeta-Jones na gali SAG, gdzie Douglas był nominowany za serial „The Kominsky Method” to kolejny powód do plotek. Jako następne potwierdzenie dla osłabienia emocji między gwiazdami magazyn przytoczył sprzedaż mieszkania. Małżeństwo pozbyło się apartamentu w Nowym Jorku. Na sprzedaż przez pewien czas był wystawiony także dom na Majorce, jednak małżonkowie wycofali się z tego pomysłu.

Catherine Zeta-Jones odnosi się do doniesień o kryzysie w małżeństwie

Catherine Zeta-Jones ostatnim postem odniosła się do plotek o kryzysie w związku z Michaelem Douglasem. Aktorka opublikowała biało-czarne zdjęcie z mężem. Uśmiechnięta para jedzie autem, a gwiazdor wskazuje palcem na swoją żonę. „Patrzę na ciebie, mała” – podpisała zdjęcie gwiazda.

