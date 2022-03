Sandra Bullock wycofuje się z show-biznesu. Podała powód

Sandra Bullock ogromną popularność zdobyła w latach 90., ale nadal jest wielką gwiazdą. Aktorka znana z takich produkcji jak „Speed” czy „Miss Agent”, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem mediów i fanów, a także wciąż dostaje nowe propozycje. Jednak jak przekazała – na razie ma zrobić sobie przerwę w karierze. Artystka obecnie promuje swój ostatni film „Zaginione miasto”, który swoją premierę będzie mieć 25 marca (w Polsce 1 kwietnia). Na ekranie poza Bullock zobaczymy Daniela Radcliffe'a, Brada Pitta, Channinga Tatuma. Produkcja opowiada historię pisarki powieści, która podczas promowania jednej ze swoich książek, zostaje porwana przez ekscentrycznego milionera, który chce, by kobieta zaprowadziła go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniego utworu i. Do akcji włącza się przystojny model z okładki, mężczyzna chce udowodnić, że w rzeczywistości również jest bohaterem.

Sandra Bullock wycofuje się z show-biznesu

Podczas promocji filmu „Zaginione miasto” Sandra Bullock zaskoczyła wszystkich niespodziewaną wiadomością. Jak zdradziła „Entertainment Tonight” artystka planuje zrobić sobie przerwę w karierze i zająć się rodziną. Gwiazda jest mamą dwójki adoptowanych dzieci 12-letniego Louisa i 10-letniej Laili. Powodem ma być właśnie macierzyństwo. „Chcę poświęcić trochę czasu na bycie mamą” – powiedziała dziennikarzom. Dodała, że obecnie chce być obecna w życiu swoich pociech i spełniać ich wszystkie potrzeby. Na razie nie wiadomo na jak długo Bullock zamierza zniknąć z aktorstwa, ale zapewne stanie się to dopiero po promocji filmu.

