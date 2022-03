„Sługa narodu” z Wołodymyrem Zełenskim wraca na Netflix

Serial „Sługa narodu” to produkcja, w której główną rolę gra obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od ataku Rosji oczy całego świata zwrócone są na głowę ukraińskiego państwa. Prezydent Zełenski może pochwalić się zaskakującą karierą. Zanim objął najważniejszą funkcję w kraju był aktorem, kabareciarzem, producentem, był głosem Misia Paddingtona a nawet wygrał szóstą edycją tamtejszego „Tańca z gwiazdami”. Przez ostatnie tygodnie internauci zaczęli interesować się sukcesami artystycznymi Wołodymyra Zełenskieogo i dzięki temu światło dzienne ujrzało wiele amatorskich nagrań, jak chociażby wideo z występu Zełenskiego we Wrocławiu.

„Sługa narodu” wraca na Netflix

Największą popularnością cieszy się jednak serial, w którym obecny prezydent Ukrainy wcielił się w... prezydenta Ukrainy. Serial ,,Sługa Narodu'' opowiada historię nauczyciela historii, który przypadkowo obejmuje fotel głowy państwa. Produkcja miała premierę w 2016 roku i doczekała się trzech sezonów. Szalona przygoda Wasyla Gołoborodki w polityce zaczyna się od nakręconego ukradkowo filmu przez jednego z uczniów. Wideo staje się hitem internetu, a skromny nauczyciel zostaje prezydentem. Idąc tym tropem, pod koniec 2017 roku współpracownicy Wołodymyra postanowili założyć partię o nazwie „Sługa narodu”. Program wyborczy bohatera granego przez Zełenskiego pokrywa się z jego własnymi pomysłami. Głównym założeniem „obu kandydatów” był sprzeciw korupcji panującej w Ukrainie. Dzięki temu aktor i kabareciarz pokonał Petra Poroszenkę uzyskując 73,2 proc. głosów. Serial do tego stopnia stał się popularny, że Netxlix postanowił przywrócić go do swojej oferty. Wcześniej „Sługę narodu” na platformie można było oglądać od 2017 do 2021 roku. Teraz znowu to będzie możliwe, ale tylko dla subskrybentów serwisu w Stanach Zjednoczonych. Serwis przekazał tę informację za pomocą Twittera.

twitterCzytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim i wyszła ze studia. „Nadal jesteś głupim ciulem”