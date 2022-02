Prezydent Ukrainy wygrał „Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak sobie radził

Zanim Wołodymyr Zełenski został prezydentem Ukrainy, był pomysłodawcą, dyrektorem oraz prezenterem programu telewizyjnego „Weczirnij kwartał”. W 2006 roku zwyciężył w ukraińskiej wersji programu „Taniec z gwiazdami”. Jego partnerką na parkiecie była Ołena Szoptenko. Szybko okazało się, że przyszły prezydent ma prawdziwy talent do tańca. Szybko zjednał sobie zarówno widzów jak i członków jury, co doprowadziło go do zdobycia głównej nagrody w show. Taneczne popisy Zełenskiego można oglądać dzięki nagraniom zamieszczonym na YouTube.

Wołodymyr Zełenski – co wiemy o prezydencie Ukrainy?

Jeszcze 7 lat temu Zełenski był gwiazdą ekranu – widzowie mogli oglądać go w satyrycznym serialu „Słuha narodu”, w którym wcielał się w rolę nauczyciela historii, który przypadkowo obejmuje urząd prezydenta Ukrainy. Występował także w kabarecie Studio Kwartał 95, do którego teksty pisała jego żona Ołena.

Gdy w 2019 roku wygrywał wybory prezydenckie zapowiadał, że najważniejsze będzie dla niego uspokojenie sytuacji w Donbasie. Z wielu krajów płynęły wówczas głosy, że aktor nie ma pojęcia o funkcjonowaniu polityki i nie poradzi sobie z przeprowadzeniem w kraju jakichkolwiek reform. Trzy lata później Wołodymyr Zełenski pokazał zachodnim politykom, jak w obliczu kryzysu powinien się zachowywać przywódca kraju. Gdy z wielu ust padają wyrazy „zaniepokojenia czy oburzenia”, ukraiński polityk twardo przeciwstawia się Rosji. Słowa polityka nie tylko zagrzewały obywateli do walki, ale też uspokajały i zapobiegały wybuchowi paniki.

