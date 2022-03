Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski przenoszą swój program do Onetu. Dziś pierwszy odcinek

Kilka tygodni temu media obiegła zaskakująca wiadomość o odejściu Piotra Kędzierskiego z Newonce, który działał w medium od samego początku, czyli 2016 roku. Na początku był redaktorem naczelnym papierowej wersji magazynu, a rok później został dyrektorem kreatywnym stacji radiowej. Kiedy kilkanaście dni temu Kędzierski poinformował o pożegnaniu się z medium, fani byli zaskoczeni. Informację przekazał za pośrednictwem Instagrama, a we wpisie emocjonalnie pożegnał się ze słuchaczami. „To było kilka wyjątkowych lat. Dziękuje wszystkim, którzy sprawili, że spełniłem swoje marzenie o stworzeniu radia. Bez Was nie byłoby najfajniejszego medium w Polsce” – czytamy. Kędzierski zapewnił, że „jeszcze się usłyszymy” i podziękował wszystkim słuchaczom i czytelnikom. Dodał, że była to „przygoda życia”.

instagram

Wojewódzki i Kędzierski przechodzą do Onetu

Chociaż nie było wiadomo jakie są dalsze plany dziennikarza i co z programem z Wojewódzkim, szybko się okazało, że fani nie będą rozczarowani. Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski przenoszą swój podcast w tej samej formule do Onetu. O zmianie obaj poinformowali na Instagramie. „Wracamy. Nasz podcast już dziś live w Onet.pl, godzina 20:00” – napisał na swoim Instagramie Kuba Wojewódzki. Dziennikarze dalej będą przeprowadzać rozmowy z gośćmi w programie „WojewódzkiKędzierski”. Dzień emisji również pozostaje ten sam. Premiera każdego nowego odcinka zaplanowana jest na poniedziałek. Dziś pierwszy z nich, a cykl otworzy rozmowa z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Czytaj też:

