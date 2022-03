Brat Joanny Opozdy komentuje rozstanie siostry z Antonim Królikowskim. „Zawiódł mnie”

Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie komentują swojego rozstania jednak zdawkowe odpowiedzi lub ich unikanie tylko potwierdzają medialne doniesienia. Para miała się rozstać jeszcze przed narodzinami ich syna Vincenta, a powodem miała być niewierność Antoniego. Podobno aktor miał wdać się w romans z sąsiadką Joanny Izabelą. Aktora zapytana o status ich związku zdawkowo odpowiedziała: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”. Głos zabrał też Antoni, który pod jednym ze swoich zdjęć tajemniczo obiecał, że „kiedyś nam coś o sobie opowie”. Kolejny raz poruszył temat małżeństwa podczas konferencji prasowej. Zapytany o sytuację rodzinną zdradził kilka szczegółów. Jak czytamy w magazynie „Party”, aktor jest przekonany, że przyszłość przyniesienie pozytywne wydarzenia i wszystko się jakoś ułoży. – Nie sposób komentować tego wszystkiego z szacunku dla niektórych osób i nie robię tego. Cieszę się, ze Vincent jest zdrowy, widzę go codziennie i wiem, że jak by nie było, będzie dobrze – powiedział. W kolejnych dniach para publikowała zdjęcia z synkiem jednak wszystkie były samotne. Na zdjęciach Antoniego nie widać też, by aktor miał obrączkę. Joanna Opozda milczy i nie komentuje sytuacji jednak zdjęcia i cytaty, które udostępnia potwierdzają medialne doniesienia. Z okazji Dnia Kobiet aktorka składając życzenia postanowiła wyrazić wdzięczność za wsparcie, które dostaje od innych kobiet. „Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam” – napisała na swoim InstaStories.

Brat Joanny Opozdy: Antek mnie zawiódł

Brat Joanny Opozdy Patryk pod zdjęciem Antoniego Królikowskiego napisał: „Karma wróci frajerze”. Mimo że komentarz zniknął bardzo szybko, to nie umknął uwadze mediów. Z bratem aktorki skontaktowała się redakcja Pudelka. Podczas rozmowy Patryk nie unikał trudnego tematu, jakim jest rozstanie Joanny i Antoniego – jak się okazało – Patryk poruszał z Antonim temat niewierności.

– Nie zapomnę, jak rozmawialiśmy na ten temat – temat zdrad. Powiedziałem mu, że wiem jak to jest – w małżeństwie są kłótnie i dzieją się różne rzeczy, ale sam byłem zakochany i nigdy nie zdradziłem kochanej przeze mnie osoby! Bo jeśli się kogoś kocha, to nie ma się potrzeby zdradzania takiej osoby! I że tego samego oczekuję od niego wobec mojej siostry Asi, którą bardzo kocham i życzę jej jak najlepiej – powiedział. Brat Joanny Opozdy nie krył też rozczarowania zachowaniem Antoniego. – Chłopak mnie zawiódł – podkreślił.

