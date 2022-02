Dla każdego coś dobrego. Podpowiadamy, co warto obejrzeć na Netflix

„American Crime Story” – Ryan Murphy o znanym sportowcy i zbrodni, którą żył świat



Dziewięć nagród Emmy, w tym dla aktorów: Sary Paulson, Courtneya B. Vance'a i Sterlinga K. Browna, oraz samego serialu.

Produkcja twórców przebojowej serii „American Horror Story”, która pokazuje kulisy słynnego procesu, dając intrygujący wgląd w działania prawników, walczących o skazanie lub uniewinnienie oskarżonego o podwójne morderstwo legendarnego futbolisty.



„Dobre miejsce” – dobra zabawa gwarantowana

Podczas zakupów w supermarkecie, Eleanor (Kristen Bell) zostaje potrącona przez ciąg wózków sklepowych i umiera. Budzi się w Dobrym Miejscu - raju, w którym każdego czeka własna utopia, jednak zdaje sobie sprawę z pomyłki jaka nastąpiła - to nie ta Eleanor powinna się tam znaleźć.



„Upadek” – kryminał, który wciągnie każdego



To realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę.



„Farmaceuta” – historia, która łapie za serce i nie pozwala nam się oderwać od ekranu



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” – serial, którego nigdy nie przestaniemy polecać



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce.



„Lobster” – niespotykany klimat od ekscentrycznego reżysera

Witamy w świecie, w którym samotni muszą w ciągu 45 dni znaleźć swoje drugie połówki, w przeciwnym razie zostaną przemienieni w zwierzę, które sami wybiorą. „Lobster” to inteligentna, niekonwencjonalna czarna komedia z udziałem takich gwiazd, jak Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, John C. Reilly i Ben Whishaw, która jest oryginalnym i głębokim spojrzeniem na obsesję społeczeństwa naszych czasów, aby każdy żył w parze za wszelką cenę i dowodzi, że prawdziwa miłość, nie jest czymś, czego się szuka... Na nią się po prostu trafia.



„Król tygrysów” – tutaj nic nie powinno cię zaskoczyć, a jednak nie raz złapiesz się za głowę

Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków. Ta drapieżna produkcja zdobyła globalną popularność i 6 nominacji do Emmy, w tym dla najlepszego serialu dokumentalnego.



„Niewiarygodne” – jak (nie)działa system



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Sprzątaczka” – inspirująca historia, od której trudno się oderwać



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Biuro” – klasyk gatunku, który doprowadzi cię do łez



Fabuła serialu opowiada o perypetiach pracowników biura regionalnego firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. Kierownikiem jest ekscentryczny, samolubny, ale też zabawny Michael Scott. Obiektem jego niewybrednych żartów jest w pierwszej kolejności cicha, lecz czarująca recepcjonistka Pam Beesly. Czytaj też:

