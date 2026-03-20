Zwrot w sprawie Kevina Spaceya. Proces nagle wstrzymano

Kevin Spacey zawarł ugodę z mężczyznami, którzy oskarżali go o napaść seksualną. Szczegóły porozumienia pozostają jednak tajemnicą.

Ugoda przed procesem w Londynie. Sprawa zawieszona

Kevin Spacey, 66-letni laureat Oscara, miał w tym roku stanąć przed sądem cywilnym w Londynie w związku z zarzutami dotyczącymi napaści seksualnej. Jak informują BBC News i Associated Press, aktor zawarł jednak ugodę z trzema mężczyznami, którzy wnieśli przeciwko niemu pozwy.

Brytyjski sędzia zdecydował o zawieszeniu postępowania. „Za zgodą stron, nakazuje się zawieszenie wszelkich dalszych postępowań przeciwko pozwanemu w tych sprawach na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu i w poufnym harmonogramie” – przekazano w oficjalnym komunikacie cytowanym przez media.

Warunki ugody nie zostały ujawnione publicznie.

Oskarżenia z lat 2003–2013. Spacey zaprzeczał

Trzech mężczyzn oskarżyło aktora o napaść seksualną, do której miało dochodzić w latach 2003–2013. Wśród nich był m.in. uczestnik warsztatów teatralnych prowadzonych w czasie, gdy Spacey pełnił funkcję dyrektora artystycznego, a także osoba, która twierdziła, że została molestowana podczas jednej z imprez.

Sprawa od początku budziła ogromne emocje, a sam aktor konsekwentnie zaprzeczał wszystkim zarzutom.

Publiczne oskarżenia wobec Spaceya pojawiły się po raz pierwszy w 2017 roku, gdy Anthony Rapp zarzucił mu składanie propozycji seksualnych, gdy miał 14 lat. Sprawa trafiła do sądu w Nowym Jorku, gdzie ława przysięgłych uznała, że Spacey nie ponosi odpowiedzialności.

Aktor znany m.in. z serialu House of Cards zaprzeczył oskarżeniom, a w tym samym czasie publicznie przyznał się do homoseksualizmu. Jego reakcja spotkała się jednak z ostrą krytyką, a współpraca z Netflixem została zakończona.

Oczyszczenie z zarzutów i próba powrotu

W kolejnych latach pojawiały się następne oskarżenia, jednak w 2023 roku londyński sąd oczyścił Spaceya z zarzutów dotyczących napaści seksualnej.

Od tego czasu aktor stopniowo wracał do pracy zawodowej. Wystąpił m.in. w filmach The Man Who Drew God oraz Peter Five Eight, a także w nadchodzącym thrillerze The Awakening. Pojawił się również w telewizji, grając we włoskim serialu komediowym Minimarket, którego premiera odbyła się w grudniu 2025 roku.

Życie po skandalu. „Nie mam domu”

W wywiadzie dla „The Telegraph” z listopada 2025 roku Spacey przyznał, że jego życie uległo radykalnej zmianie.

„Nie ma domu” – mówił, tłumacząc, że obecnie mieszka w hotelach i wynajmowanych apartamentach, przemieszczając się tam, gdzie znajduje pracę. Później doprecyzował w nagraniu opublikowanym na Instagramie, że nie jest „bezdomny w potocznym znaczeniu tego słowa”.

