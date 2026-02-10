Widzowie odsyłają Strasburgera „na emeryturę”. Wrze po „Familiadzie”

Widzowie w sieci ostro komentują finałową rundę teleturnieju, ale tym razem ich złość dopadła nie tylko na uczestników, lecz także gospodarza show. W sieci aż kipi od zarzutów i emocjonalnych wpisów pod adresem Karola Strasburgera.

„Familiada” po 3 dekadach wciąż wywołuje skrajne emocje

Teleturniej jest obecny na antenie od ponad 30 lat i nadal przyciąga wierną publiczność. Widzowie żywo reagują na pytania, odpowiedzi i decyzje podejmowane w trakcie gry. Internet regularnie rozgrzewają fragmenty odcinków, w których uczestnicy udzielają zaskakujących odpowiedzi, a prowadzący celnie, czasami lekko złośliwie je komentuje.

Ostatnio mnóstwo kontrowersji wywołała końcówka niedzielnego odcinka, gdy dwóch członków drużyny odpowiadało kolejno na ten sam zestaw pytań. Część oglądających zakwestionowała sposób odczytania pytań przez prowadzącego.

„[...] Strasburger powinien najpierw przeczytać pierwsze pytanie, które pominął uczestnik, czyli 'Zawód, który...', a nie 'Inaczej afisz', który był czwartym pytaniem... Dlatego wygrali” — napisał jeden z widzów. Inny komentujący zwrócił jednak uwagę, że regulamin nie określa jednoznacznie, do którego pytania prowadzący powinien wrócić w pierwszej kolejności.

Dyskusję podgrzała też sytuacja z poprawioną odpowiedzią jednego z zawodników. Część internautów uznała, że nie powinien dostać drugiej szansy.

„Pierwsza odpowiedź się liczy. 'Skrzypce skrzypią' powiedział zawodnik i tak powinno zostać, a nie poprawił się na 'drzwi'. Wstyd [...]” — grzmiał jeden z wpisów. W innym komentarzu pojawiło się: „Pierwsza odpowiedź się liczy. Skrzypce skrzypią, powiedział zawodnik i tak powinno zostać, a nie poprawił się na drzwi WSTYD OSZUSTW !!!”.

Widzowie podzieleni. „Strasburger na emeryturę”

W sieci szybko pojawiły się też wyjaśnienia, że zawodnik musiał podać inną odpowiedź niż jego poprzedniczka, bo wskazała dokładnie to samo rozwiązanie. Mimo to część oglądających pozostała krytyczna wobec wyniku finału i wysokości wygranej. „Ja jestem za tym, aby za głupie odpowiedzi, jak z tymi skrzypcami, były naliczane punkty ujemne” — napisał jeden z komentatorów. Inni twierdzili wprost: „Nie powinni wygrać dzisiaj takiej sumy”.

Fala komentarzy dotknęła również samego gospodarza teleturnieju. Pod wpisami zaczęły pojawiać się głosy sugerujące, że powinien zakończyć prowadzenie programu.

„Strasburger już na emeryturę. Jest za wolny. Czyta za wolno i zabiera sekundy uczestnikom” — stwierdziła jedna z użytkowniczek. W kolejnych komentarzach pisano: „Szkoda, że pan prowadzący nie zawsze czyta najwyżej punktowane”, oraz „Z całym szacunkiem dla prowadzącego, ale jest za wolny, czas leci. A te jego kawały są nie na miejscu. Oddaj to miejsce młodszemu, który z tego zrobi program rozrywkowy, a nie stypę jak jest teraz”.

