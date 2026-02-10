16-letni Ninja? Takie rzeczy tylko w Polsacie

Nowy sezon „Ninja vs Ninja – Mistrzowie kontra Nowe Pokolenie!” zapowiada bezpośrednie starcie doświadczenia z energią młodości oraz powrót do międzynarodowej rywalizacji Polska kontra reszta świata.

Nowe pokolenie wchodzi na tor. Światowa czołówka

Nadchodząca edycja ma być najbardziej elektryzującą odsłoną programu, zapowiadają twórcy. Po raz pierwszy do rywalizacji dopuszczeni zostaną zawodnicy od 16. roku życia. Na torze pojawi się młoda, dynamiczna grupa uczestników, gotowa zmierzyć się z najbardziej utytułowanymi Ninja i udowodnić, że metryka nie musi oznaczać przewagi.

To właśnie zderzenie świeżości z rutyną i sportowej odwagi z wieloletnim obyciem ma być osią całego sezonu. Po finale poprzedniej edycji Jan Tatarowicz wraca z jasno określonym celem — chce odebrać tytuł najlepszego Ninja Clémentowi Gravierowi, który triumfował w ostatnim sezonie. Ten pojedynek zapowiadany jest jako jeden z najmocniejszych punktów nowej serii. Na torze znów zobaczymy także wicelidera Samuela Folsoma oraz Isabellę Folsom, zdobywczynię tytułu Last Woman Standing. To zawodnicy ze światowej czołówki, którzy są przyzwyczajeni do startów pod presją i walki o najwyższe stawki.

Sportowcy i gwiazdy show-biznesu sprawdzą swoje siły

Polskę reprezentować będą doświadczeni liderzy i trenerzy tej dyscypliny, wśród nich Paweł Murawski, Krzysztof Orankiewicz, Grzegorz Matyszewski oraz Grzegorz Niecko. To właśnie oni przez lata budowali w kraju zaplecze sportowe Ninja i szkolili młodsze pokolenia zawodników, które teraz staną do bezpośredniej rywalizacji z najlepszymi.

Produkcja zapowiada również udział gości specjalnych, którzy zmierzą się z ekstremalnym torem. Wśród nich znajdzie się jeden z najlepszych skoczków narciarskich świata — Piotr Żyła — oraz gwiazdy show-biznesu, w tym Bartek Wrona z zespołu Just 5. Ich starty mają wnieść do programu dodatkową dawkę adrenaliny i widowiskowych momentów.

„Ninja vs Ninja – Mistrzowie kontra Nowe Pokolenie!”. Kiedy oglądać, ile odcinków?

Sezon obejmie sześć odcinków kwalifikacyjnych, po których wyłonieni zostaną półfinaliści. Siódmy odcinek przyniesie walkę o wejście do wielkiego finału, a ósmy rozstrzygnie, kto zostanie najlepszym Ninja edycji. Nagroda główna wyniesie 200 tys. zł. Dodatkowe 50 tys. zł trafi do zdobywcy drugiego miejsca oraz do Last Woman Standing — najlepszej zawodniczki sezonu.

Zmagania z Host Tower komentować będą Łukasz „Juras” Jurkowski — nieustraszony gladiator i ekspert od pojedynków — oraz Jerzy Mielewski, określany jako chodząca encyklopedia sportu. Wysłanniczką Polsat Sport ponownie będzie Marta Ćwiertniewicz, która przeprowadzi rozmowy z zawodnikami i będzie towarzyszyć im tuż po zejściu z toru.

Program „Ninja vs Ninja” będzie emitowany w każdy wtorek od 3 marca o godz. 21.30 w Polsacie.

