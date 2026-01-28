TVP szykuje tajemniczy projekt. Pojawiły się przecieki

Choć szczegóły owiane są tajemnicą, wiele wskazuje na to, że widzów czeka kolejny format z udziałem znanych twarzy. W tle pojawia się międzynarodowy hit, który może doczekać się polskiej wersji.

Nowy program TVP w przygotowaniu. Co to będzie?

We wtorek po południu Telewizja Polska rozpoczęła niepubliczne postępowanie dotyczące programu o roboczym tytule „Smartertest Person”. Przedmiotem zapytania jest kompleksowa usługa sceno-techniczna z wykorzystaniem sprzętu nadawcy, a także transport, ubezpieczenie i obsługa, podaje portal Wirtualnemediapl, który przewiduje również, że może chodzi o znany na świecie format z udziałem gwiazd.ji

To nie pierwsze takie działanie ze strony publicznego nadawcy. Już w zeszłym tygodniu ogłoszono podobne postępowanie, również dotyczące programu „Smartertest Person”. W tamtym przypadku chodziło o usługę sceno-techniczną wraz z obsługą, transportem i ubezpieczeniem, z wykorzystaniem multimediów należących do TVP. Oba postępowania mają charakter niepubliczny, dlatego nie ujawniono, jakie przyniosły rezultaty ani czy wyłoniono wykonawcę. Biuro prasowe TVP nie udzieliło odpowiedzi na pytania portalu Wirtualnemedia.pl dotyczące charakteru nowego programu.

„Smartest Person in the World” i celebryci w roli głównej

Nazwa „Smartertest Person” może jednak nie być przypadkowa. „Smartest Person in the World” to format wywodzący się z Belgii, w którym rywalizują znane osoby. W każdym odcinku udział bierze trójka uczestników, którzy za poprawne odpowiedzi zdobywają sekundy. Zwycięzca, czyli osoba z największą liczbą zgromadzonych sekund, przechodzi do kolejnego odcinka, natomiast pozostali walczą o pozostanie w grze.

W następnym epizodzie do stawki dołącza nowy uczestnik. Na finiszu sezonu trójka osób z najlepszymi wynikami mierzy się w walce o tytuł najmądrzejszej. Jeśli TVP rzeczywiście zdecyduje się na polską wersję tego formatu, widzowie mogą spodziewać się kolejnego show z udziałem celebrytów, tym razem w intelektualnej odsłonie.

