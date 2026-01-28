Nowy serial zadebiutował właśnie na Disney+. Poznajecie tego aktora?

Reżyserem serii „Wonder Man” jest Destin Daniel Cretton, odpowiedzialny za film „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” z 2021 roku. Głównym scenarzystą jest Andrew Guest, kojarzony z pracy nad „Brooklyn Nine-Nine”.

Z kolei dla Yahya Abdula-Mateena II jest to już trzeci bohater komiksowy, którego zagrał w swojej karierze. W 2018 roku zagrał w „Aquamenie”, wcielając się w Czarną Mantę (rolę ma powtórzyć w „Aquamencie i zaginionym królestwie”, którego premiera jest zaplanowana na Boże Narodzenie 2023 roku) oraz doktora Manhattan w serialu HBO „Watchman”.

To będzie nowa perełka Disney+?

W środę 28 stycznia Marvel Television zaprasza widzów do świata, w którym kulisy Hollywood stają się równie ważne jak superbohaterskie moce, a droga do sukcesu bywa bardziej wymagająca niż walka ze złoczyńcami.

Aspirujący aktor Simon Williams od lat bezskutecznie próbuje przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Szansa udziału w produkcji staje się dla Simona i Trevora momentem przełomowym. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.

Twórcy serialu od początku zakładali, że „Wonder Man” będzie produkcją inną niż dotychczasowe tytuły Marvela. Jak podkreślają, serial został pomyślany jako historia, którą można oglądać bez znajomości całego uniwersum, łącząca komediowy ton z emocjonalną opowieścią o marzeniach, porażkach i relacjach międzyludzkich.

Jak podkreśla Destin Daniel Cretton, współtwórca i reżyser serialu, „Wonder Man” to jedna z najbardziej nietypowych produkcji Marvela: „To satyra na przemysł rozrywkowy, ale jednocześnie opowieść o dwóch samotnych postaciach, które uczą się, jak być dla siebie nawzajem”. Serial łączy elementy komedii, dramatu i superbohaterskiej narracji, pokazując Hollywood jako miasto marzeń, ambicji i rozczarowań.

W obsadzie znaleźli się też Ben Kingsley jako Trevor Slattery, X Mayo, Zlatko Burić, Arian Moayed oraz Olivia Thirlby.

Kim jest Wonder Man w komiksach Marvela?

W komiksach Marvela Simon Williams jest synem bogatego przemysłowca, którego firma, Williams Innovations, wypadła z rynku, wygryziona przez Stark Industries. Williams trafił do więzienia za defraudację, jednak zostaje wypuszczony na wolność przez Barona Zemo, który obdarza go supermocami i nakazuje mu infiltrację, a następnie zdradę Avengersów. Ostatecznie jednak Simon dołącza do nich na poważnie i jest członkiem założycielem grupy West Coast Avengers (Avengersi z Zachodniego Wybrzeża). Wiadomo, że Wonder Man miał zginąć ratując Avengersów, jednak przeżył dzięki pomocy Scarlet Witch, z którym łączy go szczególna więź.

