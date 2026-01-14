Wulgaryzmy, hejt i polityka. Lawina donosów do KRRiT

Rok 2025 był dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyjątkowo intensywny. Lawina skarg od widzów i słuchaczy pokazała, że odbiorcy coraz uważniej przyglądają się temu, co dzieje się w telewizji, radiu i internecie. W centrum uwagi znalazły się wulgaryzmy, mowa nienawiści, polityczne zaangażowanie dziennikarzy i bezpieczeństwo dzieci.

Rekordowa liczba skarg do KRRiT

W 2025 roku do KRRiT wpłynęło łącznie 18 088 skarg dotyczących treści emitowanych w radiu, telewizji oraz na platformach wideo i w usługach audiowizualnych na żądanie. Na ich podstawie regulator wszczął 381 postępowań wyjaśniających wobec nadawców publicznych, komercyjnych oraz dostawców treści internetowych.

Efektem tych działań było wydanie siedmiu decyzji o nałożeniu kar finansowych na łączną kwotę 325 tys. zł. Kolejnych dziewięć postępowań na koniec roku wciąż pozostawało w toku. – Skargi widzów i słuchaczy są dla Krajowej Rady podstawowym sygnałem ostrzegawczym. Pokazują, gdzie w mediach naruszane są standardy odpowiedzialności, rzetelności i ochrony odbiorców – podkreśliła przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak.

Które stacje miały najwięcej problemów?

Najwięcej postępowań wyjaśniających dotyczyło nadawców telewizyjnych. W tej grupie znalazły się przede wszystkim Telewizja Polska, wobec której prowadzono 103 postępowania, Telewizja Republika z 93 sprawami, TVN z 56 oraz Polsat z 34. Pojedyncze skargi dotyczyły także mniejszych stacji, takich jak Kabaret TV czy Zoom TV.

W przypadku nadawców radiowych wszczęto kilkadziesiąt postępowań, najwięcej na swoim koncie zgromadziło Polskie Radio i rozgłośnie regionalne (26 postępowań). Na kolejnych miejscach uplasowały się Radio Eska (4) i Radio ZET (3).

Równolegle KRRiT przyglądała się treściom publikowanym w internecie. W 2025 roku wszczęto sześć postępowań wobec dostawców działających na platformach wideo. Cztery z nich dotyczyły Kanału Zero, po jednym Super Expressu oraz kanału Sekielski na YouTube. Do nadawców skierowano również 44 pisma upominające i wezwania do usunięcia nieprawidłowości.

Na co najczęściej skarżyli się widzowie?

Analiza skarg pokazuje cztery główne obszary, które najbardziej niepokoiły odbiorców mediów. Najwięcej emocji budziła ochrona małoletnich. W tej kategorii KRRiT wszczęła 52 postępowania dotyczące m.in. obecności scen przemocy i seksu w filmach i audycjach, zbyt wczesnych godzin emisji oraz zaniżania kategorii wiekowych. Widzowie zwracali uwagę na ryzyko „oswajania” dzieci i młodzieży z brutalnymi treściami.

Kolejnym problemem były wulgaryzmy. W 40 postępowaniach analizowano język używany zarówno w relacjach na żywo, jak i w filmach, spektaklach czy debatach politycznych. Skarżący podkreślali, że przekleństwa stają się w mediach normą. Szczególnie widoczna okazała się także mowa nienawiści. Aż 80 postępowań dotyczyło audycji publicystycznych, w których – zdaniem odbiorców – dochodziło do eskalacji agresji słownej i pogłębiania społecznej polaryzacji, zwłaszcza na tle politycznym.

Nie zabrakło również zarzutów o brak obiektywizmu dziennikarzy. W 44 sprawach KRRiT badała skargi dotyczące nierównego traktowania ugrupowań politycznych i prezentowania prywatnych poglądów prowadzących. Wystąpienia w tych sprawach skierowano m.in. do TVP, TVN, Polsatu, Republiki, Polskiego Radia oraz kilku rozgłośni regionalnych i kanałów internetowych.

Reklamy pod lupą regulatora

Osobną kategorię stanowiły skargi na reklamy, sponsoring i lokowanie produktu. W 2025 roku wszczęto 14 postępowań związanych z nieprawidłowym oznaczaniem treści sponsorowanych oraz nadmierną uciążliwością bloków reklamowych, zwłaszcza pod względem długości i głośności.

Pod koniec grudnia szczególne kontrowersje wzbudziła reklama piwa, która – zdaniem widzów – w nieuprawniony sposób wykorzystywała wizerunek św. Mikołaja. KRRiT otrzymała w tej sprawie 27 skarg. Przewodnicząca Rady zleciła natychmiastową kontrolę i wezwała wszystkich nadawców do zaprzestania emisji spotu. Wezwanie trafiło m.in. do Telewizji Polskiej w likwidacji oraz kilkudziesięciu innych nadawców. Reklama zniknęła z anten.

Skargi narzędziem kontroli rynku

Jak podkreśla KRRiT, głosy widzów i słuchaczy mają realny wpływ na działania regulatora. Każda skarga jest analizowana pod kątem zgodności z ustawą o radiofonii i telewizji oraz obowiązującymi standardami ochrony odbiorców. Dane z 2025 roku pokazują, że Polacy coraz częściej korzystają z tego narzędzia, domagając się wyższej jakości i odpowiedzialności w mediach.

