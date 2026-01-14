QUIZ. 20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz je?
QUIZ. 20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz je?

„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation Apollo-Film
Gotowy na podróż do świata dzieciństwa? Przez tobą quiz z najbardziej kultowych wieczorynek! Rozpoznaj kadr i dopasuj do niego tytuł bajki!

Przed tobą quiz, w którym sprawdzimy, jak dobrze pamiętasz kultowe dobranocki, które kiedyś gromadziły całe rodziny przed telewizorem. Zobaczysz 20 kadrów z klasycznych wieczorynek i Twoim zadaniem będzie odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą.

Myślisz, że bez problemu rozpoznasz Reksia, Bolka i Lolka albo Misia Uszatka na jednym ujęciu? A może niektóre obrazki okażą się podchwytliwe? Przekonaj się i sprawdź swoją pamięć — powodzenia!

20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz je?

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Reksio

