QUIZ. 20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz je?

Gotowy na podróż do świata dzieciństwa? Przez tobą quiz z najbardziej kultowych wieczorynek! Rozpoznaj kadr i dopasuj do niego tytuł bajki!
Przed tobą quiz, w którym sprawdzimy, jak dobrze pamiętasz kultowe dobranocki, które kiedyś gromadziły całe rodziny przed telewizorem. Zobaczysz 20 kadrów z klasycznych wieczorynek i Twoim zadaniem będzie odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą.
Myślisz, że bez problemu rozpoznasz Reksia, Bolka i Lolka albo Misia Uszatka na jednym ujęciu? A może niektóre obrazki okażą się podchwytliwe? Przekonaj się i sprawdź swoją pamięć — powodzenia!
