Rewolucja w „Rolnik szuka żony”. TVP oddaje głos fanom programu

Dwunasta edycja „Rolnik szuka żony” zbliża się do wielkiego finału, ale nim poznamy ostateczne pary, produkcja podaje widzom zupełnie nową atrakcję. TVP zdecydowała się na ruch, jakiego jeszcze nie było. Fani będą pewnie zachwyceni, uczestnicy – może niekoniecznie.

Wasze głosy w specjalnym wydaniu programu „Rolnik szuka żony”

Za nami już kluczowe decyzje rolników i rolniczki dotyczące kandydatów, którzy spędzili pięć intensywnych dni na gospodarstwach. Przed bohaterami rewizyty i finał, w którym dowiemy się, komu udało się stworzyć prawdziwą relację. Emocje nie kończą się jednak na ostatnim odcinku.

Produkcja właśnie ogłosiła, że w świątecznym epizodzie widzowie „w pewien sposób” pojawią się na ekranie. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie zamieszczono zaproszenie do zadawania pytań uczestnikom aktualnego sezonu, a nawet parom z poprzednich edycji. Wybrane pytania zostaną zaprezentowane w specjalnym, bożonarodzeniowym wydaniu. W komunikacie czytamy: „Jeśli chciałbyś/chciałabyś zadać jakieś pytanie bohaterowi 12. edycji bądź którejkolwiek parze z edycji poprzednich, wejdź w link w BIO. Wybrane pytania pojawią się w odcinku świątecznym”.

Kto zasiądzie przy świątecznym stole?

Na pełną listę uczestników świątecznego odcinka trzeba jeszcze poczekać. Tradycyjnie w grudniowym wydaniu pojawiały się świeżo dobrane pary z najnowszej serii. Finał 12. sezonu wciąż nie trafił na antenę, więc widzowie na razie mogą tylko spekulować, komu udało się znaleźć miłość. Zwyczajowo do studia zapraszane są również najpopularniejsze duety z poprzednich lat, które dzięki programowi zbudowały trwałe związki.

Fenomen, który od lat przyciąga widzów

Emitowany od 2014 roku na antenie TVP1 „Rolnik szuka żony” to polska wersja brytyjskiego formatu „Farmer Wants a Wife”. Od pierwszego odcinka prowadzi go Marta Manowska, a jego misja pozostaje niezmienna: pomóc samotnym rolnikom i rolniczkom znaleźć życiowego partnera.

Program koncentruje się na osobach, które mają stabilne gospodarstwa, pracę i konkretne pasje, ale w natłoku obowiązków brakuje im miejsca na miłość. Kamery towarzyszą im podczas pierwszych spotkań z kandydatami, w trakcie pobytów na gospodarstwach oraz w momentach, gdy rodzące się relacje zaczynają nabierać rumieńców. Premiera kolejnych sezonów tradycyjnie przypada na jesień.

Format przez lata zbudował ogromne grono fanów, udanie łącząc emocje i naturalność. Dzięki niemu powstał już niejeden udany związek.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Krzysztof we łzach. „Jak ja wytrzymam?”Czytaj też:

Na koniec dramat w „Rolnik szuka żony”. „Wyszły niesmaczki”