TV Republika chce przejąć Sylwestra. Miasto szykuje rekordową imprezę

Telewizja Republika prowadzi już rozmowy w sprawie organizacji zabawy sylwestrowej. Szykuje się impreza na bogato.

Tylko Republika powiedziała „tak”

Wszystko wskazuje też na to, że wydarzenie ponownie zorganizowane zostanie w tym samym mieście. Chełm wysłał zapytania ofertowe do czterech największych nadawców. TVP początkowo tłumaczyła, że jest za wcześnie na rozmowy, a później przekazała, że prowadzi już negocjacje z innym miastem. Polsat i TVN w ogóle zignorowały propozycje. Jak zdradziła Justyna Pietrzyk z kancelarii prezydenta Chełma, cytowana przez portal Press.Pl, wstępne zainteresowanie wyraziła jedynie Republika, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Tymczasem w rozmowie z „Plejadą” jeden z pracowników stacji ujawnia kulisy całej sprawy. „Ubiegłoroczny sylwester w Chełmie przeszedł najśmielsze oczekiwania Sakiewicza, nic więc dziwnego, że myśli o ponownym zorganizowaniu imprezy w tym mieście. Rzeczywiście władze Chełma skontaktowały się z prezesem w tej sprawie, co tylko ułatwiło podjęcie decyzji. Jeszcze głośno nikt o tym nie mówi, bo ważne są też sprawy finansowe, a z tym w stacji bywa różnie. Ale jest to niemal pewne, że sylwester odbędzie się w Chełmie” – mówi anonimowy informator.

Rekordowy budżet Sylwestra z TV Republika

Impreza ma odbyć się na Placu Łuczkowskiego, a prezydent miasta zabezpieczył na ten cel 800 tys. zł – o 200 tys. więcej niż rok wcześniej, jak podaje Radio ZET. Pieniądze nie trafią bezpośrednio do Republiki, lecz zostaną przeznaczone na budowę sceny, honoraria artystów i koszty organizacyjne.

Walka o widza: kto rządzi w sylwestra?

Zeszłoroczna sylwestrowa rywalizacja stacji telewizyjnych pokazała, kto przyciąga największą widownię. Polsat z koncertem „Sylwestrowa moc przebojów” w Toruniu zgromadził średnio 3,7 mln widzów. TVP 2 z „Sylwestrem z Dwójką” na Stadionie Śląskim w Chorzowie mogła liczyć na 2,2 mln oglądających, a TVP Polonia – na 494 tys.

Republika, która transmitowała „Wystrzałowy sylwester na Lubelszczyźnie” z Chełma, przyciągnęła średnio 1,34 mln widzów. TVN w ogóle zrezygnował z tej zabawy.

Czytaj też:

Afera po koncercie na PGE Narodowym. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitkiCzytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Krzysztof odprawił kandydatki. Jedna ukryła prawdę