Najbardziej kobiece premiery jesieni. Wzruszające seriale i mocne kryminały

Romance TV odsłonił jesienno-zimową ramówkę. Powracają kultowe seriale, pojawią się nowe tytuły, a grudniowe wieczory upłyną w atmosferze miłości, muzyki i… historii słynnych jeansów. Fani tej stacji mają przed sobą wyjątkowy sezon.

„Górski lekarz” i romantyczne hity z Hollywood

Październik to mocny start nowej ramówki. Na antenę Romance TV powraca największy hit stacji — „Górski lekarz”. W 18. sezonie doktor z alpejskiej wioski zmierzy się zarówno z trudnymi przypadkami medycznymi, jak i wyzwaniami w życiu prywatnym. Premierowe odcinki zobaczymy od 10 października o godz. 21:50.

Kilka dni później, bo od 22 października, stacja pokaże kolejne losy „Doktora Nice”, który po kontuzji ręki musi porzucić karierę chirurga i wraca w rodzinne strony, gdzie zostaje wiejskim lekarzem.

Widzowie otrzymają też dawkę filmowej miłości prosto z Hollywood. W cyklu „Miłość ma wiele twarzy” co niedzielę o godz. 20:00 pojawią się produkcje takie jak „Wielka prawdziwa miłość” czy „Miłość jak ze snu”. Październik przyniesie także premierę serialu „Falk” o ekscentrycznym prawniku, który porzucił zawód dla gastronomii, lecz los zmusza go do powrotu do zawiłych spraw sądowych.

Kryminalne emocje w listopadzie

Jesienne wieczory upłyną także pod znakiem kryminałów. Od 1 listopada stacja pokaże premierowe odcinki „Nord Nord Mord”. Akcja rozgrywa się na malowniczej wyspie Sylt, która wcale nie jest tak idylliczna, jak się wydaje — staje się miejscem serii morderstw, a inspektor Theo Clüver wraz z zespołem próbuje rozwikłać tajemnicze zagadki.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzn Romance TV przygotował jeszcze jedną mocną propozycję. „Zabójstwo nad Morzem Wattowym” opowiada o aktorze znanym z serialu kryminalnego, który podczas pobytu w rodzinnym mieście zaczyna ingerować w prawdziwe dochodzenia. W listopadzie powrócą również dwie cenione produkcje medyczne z kobiecymi bohaterkami — „Przychodnia w górach Eifel” i „Gabinet z widokiem na morze”.

Grudniowe premiery i świąteczne opowieści

Adwent w Romance TV upłynie w klimacie cyklu „Miłość pod palmami”. Niedzielne wieczory zabiorą widzów w egzotyczne podróże od Aruby po Tahiti, gdzie bohaterowie znajdą szczęście w najmniej spodziewanych okolicznościach.

Na święta stacja przygotowała wyjątkowe premiery. W Wigilię zadebiutuje film „Bach – bożonarodzeniowy cud”, którego akcja toczy się w 1734 roku w Lipsku. Johann Sebastian Bach walczy o prawo do wystawienia „Oratorium Bożonarodzeniowego”, by udowodnić swoje mistrzostwo.

Z kolei 25 grudnia widzowie zobaczą premierę „Mów mi Levi” — historię Levi Straussa, który w XIX wieku wyruszył do San Francisco i wraz z Jacobem Daviesem stworzył kultowe jeansy. Zimowy klimat dopełni serial „Kanary – o jedno życie mniej”. Inspektor Luis Lacas musi poradzić sobie z przymusowym przeniesieniem na Wyspy Kanaryjskie, gdzie czekają na niego nowe zawodowe wyzwania.

