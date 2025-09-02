Zaskakujące wieści. Elżbieta wróci do „Klanu”? Bursztynowicz odpowiada

Wystarczył jeden fragment odcinka nowego sezonu „Klanu”, by wśród widzów rozpętała się burza spekulacji. Czy Barbara Bursztynowicz wraca do roli Elżbiety Chojnickiej? TVP dolała oliwy do ognia, aktorka wypowiedziała się dosadnie.

Zaskakujące nagranie „Klanu”

Barbara Bursztynowicz przez 27 lat grała Elżbietę Chojnicką, aż w styczniu 2025 roku zdecydowała się pożegnać z produkcją. – „Chcę pokazać, że we mnie drzemie potencjał emocji i talentu. Nie będę tu skromna. Wydawało mi się, że on się marnuje” – tłumaczyła w „Dzień dobry TVN”. Teraz jednak na oficjalnym profilu TVP pojawił się przedpremierowy fragment „Klanu”, który natychmiast rozbudził nadzieje widzów. W dialogu Lutki (Joanna Kurowska) z Jerzym (Andrzej Grabarczyk) padły słowa o powrocie Elżbiety:

– „Powiedz mi, Jureczku, jak ty to wszystko znosisz, tę rozłąkę?” – pyta serialowa przyjaciółka bohaterki. – „Wiesz, Ela niedługo wraca. Być może w przyszłym tygodniu. Niedługo ślub Michała, przyjedzie na pewno” – odpowiada Jerzy, nawiązując do wyjazdu Elżbiety na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.

Nic dziwnego, że fani zasypali media społecznościowe pytaniami, czy to zapowiedź wielkiego powrotu. Nie wszystkim też spodobał się taki pomysł. „Ta aktorka odeszła z serialu i raczej nie wróci. Po co to ciągnąć na siłę”, „Zakończcie to już z tą Elą, a Jurek nich znajdzie inną partnerkę” – komentowali internauci pod nagraniem.

Bursztynowicz nie pozostawia złudzeń

Plotki szybko dotarły do samej Barbary Bursztynowicz. Aktorka postanowiła jasno wyjaśnić sytuację. – „Ja już absolutnie nie biorę w tym udziału. To się rozgrywa poza mną. Sprawa jest całkowicie zamknięta” – powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Choć widzowie „Klanu” mogą poczuć zawód, artystka nie zamierza siedzieć bezczynnie. Teraz całą energię kieruje na przygotowania do „Tańca z gwiazdami”. Bursztynowicz pojawi się w 17. edycji show Polsatu, a na parkiecie towarzyszyć jej będzie Michał Kassin. Premiera już w niedzielę 14 września – wtedy przekonamy się, czy aktorka równie mocno, jak serca serialowej publiczności podbije także widzów tanecznego show i sięgnie po Kryształową Kulę.

