Emocje puściły w żałobie. Szokujący apel Węgrowskiej do męża Agnieszki Maciąg

Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła nie tylko jej bliskimi, ale i całym środowiskiem show-biznesu. Nagle włączyła się Iwona Węgrowska, kierując zaskakująco ostry apel do męża zmarłej modelki i pisarki.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Jej profil wciąż jest aktywny

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku w wieku 56 lat po długiej walce z nowotworem. Informację o jej śmierci przekazał mąż, Robert Wolański. Agnieszka była jedną z ikon polskiego modelingu lat 90., później dała się poznać jako autorka książek, blogerka i promotorka świadomego, zdrowego stylu życia.

Po śmierci Agnieszki Maciąg jej profil na Instagramie nie zamilkł. Prowadzenie konta przejął jej mąż. Robert Wolański nie ukrywa, że publikowanie osobistych wspomnień jest dla niego formą radzenia sobie z żałobą. Jak się okazuje, nie każdemu się to podoba.

Iwona Węgrowska: „Pozwól nam przeżyć żałobę”

Nieoczekiwanie na profilu Iwony Węgrowskiej w mediach społecznościowych pojawił się wpis skierowany bezpośrednio do Roberta Wolańskiego. Wokalistka zarzuciła mu, że poprzez dalsze publikowanie treści na instagramowym profilu Agnieszki Maciąg odbiera jej przyjaciołom przestrzeń do spokojnego przeżywania straty.

„Serio? My Agę kochamy i wspominamy pięknie, najpiękniej jak się da. Zawsze będziemy o niej pamiętać. Robert znajdź swój sposób, by o tobie pamiętano. Proszę, nie żeruj na tej pięknej istocie. Niech spoczywa w spokoju. Pozwól nam przeżyć żałobę” – napisała Węgrowska.

„Otulam ciepłem światełek i serdeczności”

Fani zmarłej Agnieszki Maciąg najwyraźniej stają jednak po stronie wdowca. Kilka dni temu Robert Wolański zamieścił poruszający wpis, do którego dołączył czarno-białe zdjęcie zmarłej żony. Opisał w nim domowe, przedświąteczne rytuały, które przez lata tworzyły ich codzienność.

„Mniej więcej o tej porze, co roku w naszym domu zaczynało się delikatne świąteczne krzątanie. [...] Choinka była już ubrana od Mikołajek i świeciła od zachodu słońca ciepłym światłem malutkich lampek. To dawało nam poczucie ciepła, spokoju, bezpieczeństwa. Wieczorem wszyscy leżeliśmy na kanapie, tuląc się do siebie jak koty. W głębi salonu w kominku palił się pachnący suszoną lawendą ogień…” – napisał.

Pod wpisem pojawiło się wówczas wiele ciepłych słów wsparcia, internauci w komentarzach starali się dodać otuchy Robertowi „Trudne to będą dla Was święta. Otulam ciepłem światełek i serdeczności”, „Tak bardzo mi smutno kiedy to czytam i myślę o was. Bardzo, bardzo mocno życzę wam siły i nadziei” – pisali.

