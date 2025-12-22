George Clooney w żałobie. „Moja siostra była moją bohaterką”

Aktor poinformował o śmierci swojej ukochanej siostry, Adelii „Ady” Zeidler, która zmarła po walce z chorobą nowotworową. W poruszającym hołdzie nazwał ją swoją „bohaterką”, podkreślając jej niezwykłą siłę i pogodę ducha do samego końca.

Siostra George’a Clooneya nie żyje. Ada Zeidler przegrała walkę z chorobą

Adelia „Ada” Zeidler zmarła w piątek 19 grudnia w wieku 65 lat. Pozostawiła po sobie dwoje dzieci: syna Nicka Zeidlera oraz córkę Allison. Smutną wiadomość Clooney przekazał w rozmowie z magazynem „People”. „Moja siostra, Ada, była moją bohaterką” – powiedział aktor. „Stawiła czoła rakowi z odwagą i humorem. Nigdy nie spotkałem nikogo tak odważnego. Amal i ja będziemy za nią bardzo tęsknić”.

Jak wynika z nekrologu, Ada odeszła „w spokoju, otoczona ludźmi, których kochała”. Zmarła w szpitalu St. Elizabeth Healthcare w Edgewood w stanie Kentucky. Przez całe życie była silnie związana ze swoim rodzinnym miastem Augustą, gdzie cieszyła się opinią osoby aktywnej i zaangażowanej w lokalną społeczność.

Była utalentowaną artystką, a przez kilka lat pracowała jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej Augusta Independent School. W młodości wyróżniała się także osiągnięciami naukowymi, które zapewniły jej stypendium National Merit Scholar. Jej pasja do literatury zaprowadziła ją do lokalnego klubu książki, a zamiłowanie do sztuki do Augusta Art Guild. Pełniła również funkcję przewodniczącej dorocznej parady White Christmas w Auguście.

Życie z dala od blasku Hollywood

Ada uczęszczała do college’ów w Louisville oraz północnym Kentucky. Z zawodu była księgową i całe życie spędziła w rodzinnej Augustcie, trzymając się z dala od świata wielkiej sławy, który był domeną jej młodszego o rok brata. George Clooney i Ada byli jednak ze sobą bardzo związani, bardziej nawet jako przyjaciele niż rodzeństwo.

W 1987 roku Ada wyszła za mąż za Normana Zeidlera, emerytowanego kapitana armii. Jej mąż zmarł nagle w październiku 2004 roku na skutek zawału serca. Choć Ada konsekwentnie chroniła swoją prywatność, nie zabrakło jej w ważnych momentach życia George’a Clooneya. W 2014 roku uczestniczyła w jego głośnym ślubie z Amal w Wenecji. Wśród gości bawili się wówczas przyjaciele aktora ze świata filmu i show-biznesu, m.in. Matt Damon, Emily Blunt i John Krasinski, Cindy Crawford i Rande Gerber, Bono, Bill Murray oraz Anna Wintour.

W 2012 roku Ada udzieliła rzadkiego wywiadu dziennikowi „New York Daily News”, w którym przyznała, że kiedyś myślała o aktorstwie. „Tak, jest we mnie coś, co bardzo by chciało zostać sławną aktorką albo kimś w tym rodzaju” – mówiła. „Lubię grać i całkiem nieźle mi to wychodziło, ale nie miałam na to wystarczająco grubej skóry”.

