Wraca kultowa „Randka w ciemno”. Kammel przegrał casting z inną gwiazdą

W latach 90. „Randka w ciemno” była jednym z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Show oparte na amerykańskim formacie „The Dating Game” w latach 1992–1998 prowadził Jacek Kawalec, a następnie między 1998, a 2005 rokiem Tomasz Kammel. W każdym odcinku uczestnik wybierał spośród trzech kandydatów jedną osobę, z którą uda się na randkę. Okazuje się, że kultowy program ma teraz powrócić do konkurencyjnej stacji.

„Randka w ciemno” w Polsacie

Już pod koniec 2024 roku media informowały, że „Randka w ciemno” może powrócić do telewizji w drugiej połowie 2025 roku na antenę jednego z kanałów grupy Polsat. Odświeżony format, skupiający się na relacjach damsko-męskich, może okazać się prawdziwym hitem. Stacja już ogłosiła castingi do nowej edycji, zachęcając singli z całej Polski do udziału.

Wiadomo, że program ma być reaktywowany w nowoczesnej formie, ale z zachowaniem elementów, które przyciągały widzów przed laty, takich jak przesłona w formie wachlarza. Wiele wskazywało również na to, że na antenie pojawi się poprzedni prowadzący. Podobno Tomaszowi Kammelowi bardzo zależało na poprowadzeniu show, jednak przegrał casting z innym prezenterem. Otóż „Świat Gwiazd” ujawnił, że wybór padł na Piotra Gąsowskiego, który swoją spontanicznością i dowcipem zdobył uznanie producentów. Jego umiejętność nawiązywania ciepłego kontaktu z uczestnikami oraz kreatywność były kluczowe.

– Tomasz Kammel świetnie wypadł na castingu, ale jeszcze lepiej poradził sobie Piotrek Gąsowski. On ma niesamowity luz i jest bardzo spontaniczny przed kamerą. Jest szalony, kreatywny i bardzo dowcipny. Piotrek ma wielkie szanse, by rozluźnić atmosferę na planie i nawiązać ciepły kontakt z uczestnikami. Dlatego szefostwo postawiło na Piotra. Zresztą pani Nina Terentiew go uwielbia. I to on poprowadzi nową „Randkę w ciemno” – zdradził w rozmowie ze „Światem Gwiazd” jeden z pracowników produkcji programu.

Nie podano jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje nowa „Randka w ciemno”, lecz wiadomo, że Polsat pokłada w tym formacie duże nadzieje, licząc, że przyciągnie zarówno starszych, jak i nowych widzów.

Czytaj też:

Gwiazda „Pytania na śniadanie” zszokowała wyznaniem. Była w sekcieCzytaj też:

Gwiazda TVP znika z kultowego serialu. „Nie mam szans na inne role”