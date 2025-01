Napływają tysiące skarg na TV Republika. „Słychać głosy przerażenia”

Choć już od wielu miesięcy Telewizja Republika publikuje negatywne materiały na temat Jerzego Owsiaka, zdecydowanie się to nasiliło w ostatnich dniach, przez wzgląd na zbliżający się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez działania tej stacji (a także wPolsce24) prezes fundacji zaczął dostawać poważne groźby. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły z tego powodu spływać liczne skargi.

Skargi na TV Republika

TV Republika oraz wPolsce24 od dłuższego czasu atakują Jerzego Owsiaka, zarzucając mu m.in. kradzież pieniędzy zbieranych przez wolontariuszy czy nierozliczenie się ze zbiórki na powodzian. Obie stacje propagują także akcję „Nie daję Owsiakowi”, w której zachęcają do wpłacania środków na „wolne media”.

Poskutkowało to licznymi groźbami, które otrzymuje Jerzy Owsiak. „Krócej być nie może. «Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb». To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: »100 tysięcy za zabicie Owsiaka«. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję” — ujawnił działacz na Facebooku.

Tymczasem do KRRiT napływają skargi, których liczba przekroczyła już 5 tys. „Część z nich zawiera zarzuty o charakterze ogólnym, ale inne wskazują na wybrane audycje. Jesteśmy na etapie weryfikacji dat i tytułów” – ujawniła Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT, w rozmowie z „Press”. Okazuje się jednak, że stacja Tomasza Sakiewicza zupełnie się tym nie przejmuje.

– Słychać głosy przerażenia na korytarzach, ale sam szef stacji zachowuje zimną krew i robi swoje. Uważa, że skargi nie wpłyną negatywnie na Republikę, a zagorzali widzowie dzięki temu jeszcze mocniej będą wspierać stację. Sakiewicz nie przejmuje się uwagami Owsiaka. Jego to nie rusza. Tak naprawdę dzięki tym przepychankom Republika ma coraz więcej chętnych do wspierania akcji „Nie daję Owsiakowi” — ujawnił pracownik TV Republika w rozmowie z „Plejadą”.

