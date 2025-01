Maciej Orłoś uderzył w TV Republika. „Hańba polskich mediów”

Od kilku dni w mediach niezwykle głośno jest o groźbach wymierzonych w prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Widzowie TV Republika oraz wPolsce24.pl pod wpływem emitowanych negatywnych materiałów o Jurku Owsiaku, wysyłają mu karygodne wiadomości. Teraz głos w tej sprawie zabrał Maciej Orłoś.

Maciej Orłoś o atakach na Jurka Owsiaka

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Mimo ataków ze strony TV Republika oraz wPolsce23.pl, Jerzy Owsiak nie zamierza poprzestać w swoich działaniach. Trzeba jednak przyznać, że im bliżej 26 stycznia, tym coraz więcej się dzieje, a przygotowania do 33. finału fundacji stały się areną politycznych sporów i nawoływania do nienawiści.

W poniedziałek 13 stycznia prezes fundacji opublikował na Facebooku kolejny wpis dotyczący gróźb. „Krócej być nie może. «Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb». To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: »100 tysięcy za zabicie Owsiaka«. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję” – poinformował internautów.

Już wcześniej wśród osób publicznych, które zdecydowały się na okazanie Jerzemu Owsiakowi wsparcia, znaleźli się m.in. Krzysztof Skiba, Donald Tusk czy Agata Młynarska. Teraz głos postanowił zabrać również Maciej Orłoś. Dziennikarz Telewizji Polskiej ostro skrytykował hejt kierowany wobec założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a działania Telewizji Republika nazwał „hańbą polskich mediów”.

„Stanowczo należy protestować przeciw łajdackiemu hejtowi na Jurka Owsiaka. To, co wyprawia TV Republika (i nie tylko ona), przejdzie do historii jako hańba polskich mediów” – ocenił na Instastory.

