Doskonały serial teraz też w telewizji. Ma tylko 4 odcinki

Serial „W zamknięciu” został doskonale przyjęty przez brytyjską prasę. „The Guardian” opisał go jako „szalenie śmiały, dosadny, zabawny i błyskotliwy”, a „Radio Times” – „piekielnie, wybornie mroczny”. Z kolei „Metro” wskazuje na Stanleya Tucciego i Davida Tennanta, grających tu główne role, jako na „zabójczy duet”.

Czteroodcinkowy thriller oczaruje widzów? O „W zamknięciu”

Jefferson Grieff, osadzony w amerykańskim więzieniu profesor kryminologii (w tej roli Stanley Tucci), rozwiązuje zza krat trudne sprawy kryminalne. Odwiedza go zainteresowana stworzeniem reportażu o tej działalności brytyjska dziennikarka Beth (Lydia West). Przy okazji powierza mu sprawę swojej zaginionej koleżanki. Tymczasem pastor z małego angielskiego miasteczka (David Tennant) odbiera ze stacji korepetytorkę swojego syna (Dolly Wells). Losy wszystkich bohaterów splatają się w nieoczekiwany sposób. Co łączy te postaci?

Serial „W zamknięciu” wyróżnia przede wszystkim zjawiskowa obsada, ale także znakomity scenariusz Stevena Moffata („Doktor Who”, „Sherlock”), wielokrotnego zdobywcy nagród, m.in. Emmy oraz telewizyjnej nagrody BAFTA. Jak mówi David Tennant, historię tę „ciężko jest podsumować, ponieważ składa się ona z dwóch osobnych światów, biegnących równolegle. Dużą część przyjemności z oglądania serialu stanowi domyślanie się, czy te dwa światy w ogóle kiedykolwiek się ze sobą zderzą”.

Emisja telewizyjna serialu „W zamknięciu”

Pierwszy odcinek „W zamknięciu” będzie można obejrzeć na kanale BBC First we wtorek, 14 stycznia o godz. 23:15. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co tydzień, w kolejne wtorki o tej samej porze. Powtórki każdego z odcinków będzie można obejrzeć w nocy z niedzieli na poniedziałek około godz. 00:20.

