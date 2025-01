Pracownik TV Republiki o bojkocie WOŚP. Ujawnił, co planuje Sakiewicz

Jurek Owsiak zamieścił w sieci przejmujący wpis. Szef WOŚP przyznał, że pod jego adresem są kierowane groźby, których autorzy sugerują, że powinien się poważnie obawiać o swoje zdrowie i życie. Sprawa została już zgłoszona na policję. Rzecznik KSP Robert Szumiata wyjaśnił, że zawiadomienia dotyczą nawoływania do nienawiści i gróźb karalnych wobec Jurka Owsiaka i fundacji WOŚP.

W swoim wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych Jurek Owsiak wprost wskazał winnych zaistniałej sytuacji. Oskarżył Telewizję Republika oraz wPolsce24 o szczucie oraz manipulacje. J„eżeli nie dożyję jutra, to pamiętajcie – kto szczuł, kto nakręcał tę nieprawdopodobną spiralę kłamstwa i nienawiści, kto sączył tę nienawiść w swoich newsach – Telewizja Republika i mało znana wPolsce24. Ci ostatni nie powstrzymują się przed niczym” – czytamy na Facebooku.

Pracownik TV Republiki o bojkocie WOŚP

Widzowie Telewizji Republika mogą oglądać na antenie m.in. kampanię „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. Jeden z pracowników Telewizji Republika wspomniał w rozmowie z Plejadą o bojkocie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Wszyscy starają się nie komentować głośno poczynań szefostwa. Jest bojkot WOŚP narzucony, to bojkotujemy. Nie sądzę, żeby to było zgodne z sumieniem wszystkich – podkreślił.

Sakiewicz o groźbach wobec Owsiaka. Pracownik TV Republika ujawnia

Przy okazji pracownik stacji Tomasza Sakiewicza zdradził, co jego szef myśli o groźbach kierowanych pod adresem Jurka Owsiaka. – Tomasz Sakiewicz twierdzi, że wszystko, co napisał Jurek Owsiak, jest wyssane z palca. Nie ma żadnych gróźb, ponieważ widzowie Republiki, by takich rzeczy nie robili – powiedział.

Dodał, że zdaniem dyrektora Telewizji Republika „działania szefa WOŚP są motywowane tym, aby przed finałem było głośno o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i żeby w ten sposób zachęcić Polaków do wpłacania większych kwot na konto fundacji”. – Republika jednak będzie starać się, aby jak najwięcej osób bojkotowało te wpłaty – ujawnił.

33. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia. Tym razem fundacja zbiera pieniądze dla onkologii i hematologii dziecięcej, a motywem przewodnim tego finału jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

