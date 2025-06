QUIZ z kultowych wieczorynek! Pamiętacie Reksia, Maję i Krecika?

Dla wielu z nas wieczorynka to coś więcej niż tylko bajka przed snem — to kawał dzieciństwa, wspomnienie beztroskich chwil i pierwszych ekranowych przyjaźni. Kiedy tylko pojawiała się czołówka bajki, wszystko inne schodziło na drugi plan. Czy ty też należysz do pokolenia, które wychowało się z Reksiem, Pszczółką Mają, Krecikiem, Miśkiem Uszatkiem czy Baltazarem Gąbką?

Przygotowaliśmy dla ciebie quiz z kultowych wieczorynek, który zweryfikuje, ile jeszcze pamiętasz z tamtych bajek. Sprawdź się, przypomnij sobie ulubionych bohaterów i daj znać znajomym — może oni też pamiętają?

Czytaj też:

Masz subskrypcję Apple TV+? To musisz obejrzeć!Czytaj też:

QUIZ z legendarnych wieczorynek! Pytamy o Krecika, Maję czy Muminki