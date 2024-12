Telewizja Republika obiecuje „niezapomniane przeżycia”. Cena zwala z nóg

20 stycznia 2025 Donald Trump oficjalnie rozpocznie swoją drugą kadencję w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Telewizja Republika postanowiła zorganizować dla swoich sympatyków wyjazd do Stanów Zjednoczonych na inaugurację.

Telewizja Republika organizuje wyjazd na inaugurację Trumpa

„Telewizja Republika zaprasza na niezwykłą podróż do Waszyngtonu, aby wspólnie uczestniczyć w historycznym wydarzeniu. To wyjątkowa okazja, by na żywo obserwować inaugurację prezydentury Donalda Trumpa prosto z Waszyngtonu” – zachęcają organizatorzy dodając, że „uczestnicy doświadczą historycznej chwili”.

„To wydarzenie, które będziesz wspominać przez lata. Dołącz do nas i doświadcz wyjątkowych chwil w towarzystwie Telewizji Republika oraz ludzi, którzy dzielą twoją pasję i wartości” – czytamy na specjalnej stronie internetowej.

Tak Telewizja Republika zachęca do wyjazdu do USA

Zainteresowani wyjazdem do USA mogą skorzystać z dwóch pakietów. Podstawowy za 3900 złotych (w tej kwocie nie ma biletów lotniczych ani noclegów) zawiera m.in. udział w ceremonii inauguracyjnej oraz bankiecie polsko-amerykańskim, który „ma łączyć polskich i amerykańskich uczestników wydarzenia”. Jest on reklamowany jako „okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany myśli oraz integracji w eleganckiej oprawie oraz atmosferze przyjaźni międzykulturowej”.

Telewizja Republika zachęca także do skorzystania z pakietu VIP, który kosztuje 5900 złotych. Jest on rozszerzony o „spotkania z VIP-ami, miejsca w pierwszych rzędach oraz kolacja z gwiazdami Telewizji Republika”.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w nagraniu specjalnego spotu z gwiazdami stacji. „Doświadcz czegoś naprawdę wyjątkowego. To będzie pamiątka na całe życie. Spot, w którym znajdziesz się ty i inni uczestnicy wyjazdu, zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Republika. To niepowtarzalna okazja, by stać się częścią ważnego medialnego wydarzenia, które podkreśli doniosłość tej historycznej chwili” – reklamują organizatorzy.

