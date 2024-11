Polacy kochają ten film! Dziś w telewizji kultowa komedia

W czwartek 21 listopada Polacy będą mogli obejrzeć w telewizji "Testosteron", film znanego duetu reżyserskiego czyli Andrzeja Saramonowicza i Tomasza Koneckiego („Ciało”, „Pół serio”) z 2006 roku.

Obsada tej polskiej komedii składa się z samych kultowych polskich aktorów, głównie siedmiu wspaniałych, czyli Piotra Adamczyka, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Krzysztofa Stelmaszczyka, Cezarego Kosińskiego, Tomasza Kota i Tomasza Karolaka. Twórcy opisywali produkcję jako "błyskotliwą wędrówkę po najgłębszych zakamarkach męskiej duszy".

Miłość czy seks? Z Marsa czy z Wenus? Walka płci czy tęsknota za harmonią? „Testosteron" to 120 minut nie oglądającej się na żadne tabu, nieskrępowanej zabawy, ale także chwile refleksji, których darmo szukać w innych komediach.

O czym jest film „Testosteron”?

Czy wesele bez panny młodej może być udane? Jasne. Wystarczy siedmiu facetów, granych przez najlepszych polskich aktorów. Tytus (Szyc), kelner, kończy nakrywać stoły do weselnego przyjęcia. Zaraz powinni zjawić się nowożeńcy. Jednak z weselnej limuzyny zamiast pary młodej wyskakuje trójka wściekłych mężczyzn w garniturach – Stavros (Stelmaszyk), Fistach (Karolak) i Robal (Kot), którzy rzucają na ziemię sponiewieranego Tretyna (Stuhr). Wkrótce dołączą do nich pan młody Kornel (Adamczyk) oraz Janis (Kosiński). Wesele po ślubie – który się nie odbył, bo panna młoda uciekła sprzed ołtarza – zamieni się w zwariowany ciąg bójek, dyskusji, toastów, zaskakujących zwrotów akcji i szokujących odkryć na temat związków damsko-męskich. Czego naprawdę pragną kobiety? Czego pragną mężczyźni? I co steruje miłością: rozum, uczucia, a może biologia?

Film „Testosteron” Polacy będą mogli obejrzeć w czwartek 21 listopada o godzinie 22:35 na antenie TVN.

