Kultowy serial może wrócić po latach do TVP. „Jest nieprawdopodobnie popularny”

Tomasz Borkowy był twórcą „Młodego Teatru”, adresowanego do młodej publiczności. Później zagrał w Polsce w 11 filmach i serialach telewizyjnych, zapadając rodakom w pamięci, jako Andrzej Talar z „Domu”. Później wyemigrował do Wielkiej Brytanii i pod pseudonimem scenicznym „Tomek Bork”, wystąpił w ponad 20 brytyjskich i amerykańskich filmach oraz serialach telewizyjnych. Choć na stałe mieszka w Edynburgu, gdzie prowadzi szkołę aktorską Universal Arts, chciałby wrócić do kraju, by wznowić kultową produkcję.

Tomasz Borkowy chce reaktywować serial „Dom”

Tomasz Borkowy ostatni raz pojawił się publicznie w 2015 roku, kiedy produkcja Jana Łomnickiego pt. „Dom” obchodziła 35-lecie. Wówczas aktor w TVP Seriale wraz z innymi gwiazdami obrazu opowiadał o jego kulisach. Później przez dłuższy czas 72-latek stronił od Telewizji Polskiej, gdyż była tubą propagandową PiS-u. Teraz artysta postanowił znów pokazać się polskim widzom i pojawił się w „Poranku” na TVP Info. Podczas rozmowy zdradził, że walczy o nowe odcinki kultowej produkcji.

– Ja od wielu lat usiłuje wznowić ten serial. I mam pomysł na stworzenie takiej minii serii o Andrzeju Talarze i jego skończeniu. (...) Jest to rewelacyjnie zrobiony serial z takimi aktorami, że głowa pada. Miałem wielką przyjemność grania z wielkimi, wielkimi aktorami – wyznał.

Tomasz Borkowy dodał, że nowe odcinki serialu miałyby się rozgrywać za granicą. Grany przez niego główny bohater Andrzej Talar, wraz z Haliną (Bożena Dykiel) i Mundim (Jan Englert), miałby tam odwiedzić jednego z synów z małżeństwa z Ewą (Halina Rowicka). Na miejscu przypadkowo spotkałby dawną kochankę Nikę (Ewa Gawryluk). Okazałoby się, że kobieta ma z nim dziecko, a od jakiegoś czasu jest wdową. Ich romans odżyłby na nowo.

– Andrzej Talar jest już na emeryturze i to jest taka geriatryczna afera miłosna. W związku z tym może to być ciekawe. Telewizja była tym zainteresowana w czasie przed PiS-owskim, w związku z czym potem to wszystko zostało zlikwidowane. Mam nadzieję, że teraz coś się odnowi, bo ten serial jest nieprawdopodobnie popularny – mówił aktor, dodając, że kolejne pokolenia nadal zaczepiają go w sytuacjach prywatnych i pytają o „Dom”.

– Po tym, jak odszedłem z teatru w 2017 roku, nagle się zorientowałem, że ja nie mam co robić. I zająłem się projektowaniem zegarków. Mam nadzieję na koniec zawodowego życia wrócić do zawodu aktora. Nie w teatrze, bo to już poza mną. Oddałem życie teatrowi, ale moją miłością zawsze był film. W związku z tym, mam nadzieję, że do tego wrócę i jeszcze zagram na koniec Andrzeja Talara – podsumował Tomasz Borkowy.

