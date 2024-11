Burza w sieci po finale programu Katarzyny Cichopek. „Miał jaja”

Kilka miesięcy temu Polsat przystąpił do realizacji nowego programu randkowego, którego gospodynią została Katarzyna Cichopek. Do willi na Mazurach wprowadzili się wówczas szukający miłości dorośli, natomiast ich poczynaniom z innego domu przypatrywały się pociechy, mające wpływ na randki rodziców. Choć format powstawał przez kilkanaście dni, na antenie Polsatu był emitowany przez 10 tygodni. W minioną środę pokazano już finał show.

Finał „Moja mama i twój tata”

Trzeba przyznać, że program „Moja mama i twój tata” co tydzień wywoływał u widzów wielkie emocje przez wzgląd na zaskakujące zwroty akcji. Także dzieci uczestników nie ukrywały swojego przejęcia decyzjami rodziców. Po tym, jak Sławomir porzucił Annę, jego syn przed kamerami nawet wyznał: „Strzeliłbym mu w pysk”.

Po wielu perturbacjach w finale znalazły się cztery pary: Monika i Szymon, Donata i Krzysztof, Sławomir i Alicja, a także Anna i Piotr, którzy w zażartej dyskusji zostali oskarżeni przez pozostałą część grupy o „parcie na szkło” oraz brak szczerych intencji. – Zachowanie Ani jest na bardzo niskim poziomie, żałosne – stwierdziła przed kamerami Alicja. Po tej burzliwej wymianie zdań, widzowie byli świadkami randek (takich jak lot balonem czy rejs jachtem), które miały być zwieńczeniem programu.

Na koniec dzieci uczestników, pełniące rolę „tajemniczych ekspertów”, miały zdecydować, czy rodzice mogą kontynuować swoje relacje po programie. Ze wszystkich osób „błogosławieństwa” pociechy nie otrzymał jedynie Sławomir. Mężczyzna usłyszał gorzkie słowa od syna Kuby, który pragnął, by ojciec kontynuował znajomość z Anną. Chłopak stwierdził, że między tatą a Alicją nie widzi żadnej iskry. Co ciekawe, postawa chłopaka niezwykle przypadła do gustu widzom.

W komentarzach czytamy: „Syn Sławka mi zaimponował, miał jaja powiedzieć tak naprawdę co myśli”, „Syn Sławka — mega dojrzały gość. Szacunek”, „Bardzo zaimponował mi Kuba. Mądry chłopak z zasadami. Nie bał się wyrazić swojego zdania. Mało już jest takich odważnych chłopaków”, „Syn Pana Sławka, bardzo mądry chłopak”, „Po całym tym programie stwierdzam, że dzieci mają większą intuicję i mądrość niż rodzice. Szczególnie syn pana Sławka. Szacun” czy „Syn Sławka mądrzejszy od ojca”.

Jeden z internautów zapytał z kolei: „Czy któreś pary zostały do tej pory razem?”. Niestety – ku rozczarowaniu widzów – Monika ujawniła, że żadna relacja nie przetrwała. Największym zaskoczeniem jest w tym przypadku rozpad uczucia łączącego Donatę i Krzysztofa, którzy wydawali się świetnie dobrani. Wiadomo jednak, że para zdradzi, co się stało z ich miłością w piątkowym wydaniu „Halo tu Polsat”.

Czytaj też:

Szokujące wyznanie w programie Polsatu. „Nie obyło się bez egzorcyzmów”Czytaj też:

Gwiazda TVN odchodzi ze stacji po 20 latach. To duże zaskoczenie